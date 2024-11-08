https://ria.ru/20241108/vsu-1982601024.html

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 31 снарядом и 22 дронами

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 31 снарядом и 22 дронами - РИА Новости, 08.11.2024

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 31 снарядом и 22 дронами

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 31 снарядом и атаковали 22 беспилотниками, в результате атаки дрона по... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T10:27

2024-11-08T10:27

2024-11-08T10:27

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 31 снарядом и атаковали 22 беспилотниками, в результате атаки дрона по многоэтажке пострадал один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. За минувший день, по информации губернатора, атакам подверглись 12 населенных пунктов в пяти приграничных районах региона. За сутки различные повреждения выявлены в 8 квартирах двух многоквартирных домов, двух частных домовладениях, инфраструктурном объекте и легковом автомобиле. "В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела. Также над районом системой ПВО сбиты 4 БПЛА самолётного типа. Без пострадавших и повреждений. В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Дроновка, Мокрая Орловка и Новостроевка-Вторая выпущено 7 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 7 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по трем населенным пунктам выпущены четыре боеприпаса и три беспилотника. В Краснояружском районе четыре села подверглись обстрелам с применением 16 боеприпасов и атакам 5 БПЛА. "В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино подвергся одному артиллерийскому обстрелу, в ходе которого выпущен один снаряд, и атакам 3 беспилотников. В результате атаки беспилотника по многоквартирному дому ранена женщина. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241108/voennye-1982572010.html

https://ria.ru/20241108/obstrel-1982593731.html

https://ria.ru/20241108/vsu-1982585147.html

белгородская область

белгородский район

шебекино

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происшествия, белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков