ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 31 снарядом и 22 дронами
Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 31 снарядом и 22 дронами
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 31 снарядом и атаковали 22 беспилотниками, в результате атаки дрона по многоэтажке пострадал один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
За минувший день, по информации губернатора, атакам подверглись 12 населенных пунктов в пяти приграничных районах региона. За сутки различные повреждения выявлены в 8 квартирах двух многоквартирных домов, двух частных домовладениях, инфраструктурном объекте и легковом автомобиле.
"В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела. Также над районом системой ПВО сбиты 4 БПЛА самолётного типа. Без пострадавших и повреждений. В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Дроновка, Мокрая Орловка и Новостроевка-Вторая выпущено 7 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 7 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по трем населенным пунктам выпущены четыре боеприпаса и три беспилотника. В Краснояружском районе четыре села подверглись обстрелам с применением 16 боеприпасов и атакам 5 БПЛА.
"В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино подвергся одному артиллерийскому обстрелу, в ходе которого выпущен один снаряд, и атакам 3 беспилотников. В результате атаки беспилотника по многоквартирному дому ранена женщина. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
СМИ узнали об отчаянном поступке солдат ВСУ
Вчера, 09:01