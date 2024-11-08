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СМИ узнали об отчаянном поступке солдат ВСУ - РИА Новости, 08.11.2024
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09:01 08.11.2024 (обновлено: 13:35 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/vsu-1982585147.html
СМИ узнали об отчаянном поступке солдат ВСУ
СМИ узнали об отчаянном поступке солдат ВСУ - РИА Новости, 08.11.2024
СМИ узнали об отчаянном поступке солдат ВСУ
Около 20 процентов украинских солдат дезертировали с поля боя, пишет журнал Economist со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:01
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Около 20 процентов украинских солдат дезертировали с поля боя, пишет журнал Economist со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ."Источник в Генеральном штабе полагает, что почти пятая часть солдат ушла со своих позиций в самоволку", — говорится в публикации.Как отмечает издание, прошедший месяц стал худшим для ВСУ с самого начала СВО. По словам авторов материала, российские военные продвигаются на разных направлениях, освобождая все больше территорий, что ударило по моральному духу украинских солдат.На Украине, в свою очередь, произошел крах доверия между обществом, армией и политическим руководством, пишет журнал.Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч — по дезертирству с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.Украинский телеканал "Новости.Live" со ссылкой на украинского политического и общественного деятеля Олеся Дония 23 августа сообщал, что в стране в этом году зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части, что в четыре раза больше, чем в 2022-м. Депутат Рады Руслан Горбенко сообщал, что на Украине за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях возбуждено более 80 тысяч уголовных дел.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982624243.html
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
СМИ узнали об отчаянном поступке солдат ВСУ

The Economist: 20% солдат ВСУ дезертировали из-за падения морального духа

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Около 20 процентов украинских солдат дезертировали с поля боя, пишет журнал Economist со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Источник в Генеральном штабе полагает, что почти пятая часть солдат ушла со своих позиций в самоволку", — говорится в публикации.
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Как отмечает издание, прошедший месяц стал худшим для ВСУ с самого начала СВО. По словам авторов материала, российские военные продвигаются на разных направлениях, освобождая все больше территорий, что ударило по моральному духу украинских солдат.
На Украине, в свою очередь, произошел крах доверия между обществом, армией и политическим руководством, пишет журнал.
Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч — по дезертирству с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.
Украинский телеканал "Новости.Live" со ссылкой на украинского политического и общественного деятеля Олеся Дония 23 августа сообщал, что в стране в этом году зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части, что в четыре раза больше, чем в 2022-м. Депутат Рады Руслан Горбенко сообщал, что на Украине за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях возбуждено более 80 тысяч уголовных дел.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
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