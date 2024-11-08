https://ria.ru/20241108/vsrf-1982672393.html

Российские войска наступают к трассе Запорожье-Курахово

Российские войска наступают к трассе Запорожье-Курахово - РИА Новости, 08.11.2024

Российские войска наступают к трассе Запорожье-Курахово

Российские войска наступают с нескольких направлений к главной транспортной артерии по снабжению группировки ВСУ на южнодонецком участке фронта - трассе... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T14:55

2024-11-08T14:55

2024-11-08T14:55

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

донецк

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Российские войска наступают с нескольких направлений к главной транспортной артерии по снабжению группировки ВСУ на южнодонецком участке фронта - трассе Запорожье-Курахово, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши штурмовики сразу с нескольких направлений идут к перерезанию трассы Запорожье-Курахово, которая является главной связующей частью по поставкам оружия ВСУ на южнодонецком участке фронта", - сказал Рогов. По его словам, перерезание транспортной артерии западнее Курахово "создаст условия для дальнейших наступательных действий на сам город Курахово и ту группировку ВСУ, которая в нем находится". Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.

https://ria.ru/20241008/zaporozhe-1976908178.html

россия

донецкая народная республика

донецк

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россия, донецкая народная республика, донецк, владимир рогов, вооруженные силы украины