https://ria.ru/20241108/vorobev-1982707270.html
Воробьев передал медаль "Золотая Звезда" родителям погибшего участника СВО
Воробьев передал медаль "Золотая Звезда" родителям погибшего участника СВО - РИА Новости, 08.11.2024
Воробьев передал медаль "Золотая Звезда" родителям погибшего участника СВО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и командующий ВВС – заместитель главнокомандующего ВКС, генерал-лейтенант, Герой РФ Сергей Кобылаш передали медаль РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T16:08
2024-11-08T16:08
2024-11-08T16:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
сергей кобылаш
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982703692_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_86304b9037452ff05700228278e8a925.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и командующий ВВС – заместитель главнокомандующего ВКС, генерал-лейтенант, Герой РФ Сергей Кобылаш передали медаль "Золотая Звезда" родителям погибшего участника СВО, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья. Отмечается, что Евгений Фадин служил по контракту, выполнял боевые задачи в Сирии, а с апреля прошлого года находился в зоне СВО, где командовал группой БПЛА. Лично уничтожил более 10 единиц техники, среди которых танки "Леопард" и Т-84У, самоходные артиллерийские установки "Краб" и "Цезарь". Награжден медалями "За отвагу", "За боевые отличия", "За укрепление боевого содружества". В сентябре прошлого года при выполнении боевой задачи Евгений попал под обстрел врага. Один из снарядов поразил машину, в которой был командир. Ему было 27 лет. Указом президента РФ за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Евгению Фадину присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. "Большая честь находиться сегодня здесь в присутствии родителей Евгения. Мы знаем, что ваш сын всегда проявлял себя настоящим профессионалом, героем - не только в зоне СВО, но и в других точках. Со своей стороны мы стараемся делать все необходимое, чтобы оказать заботу о тех, кто находится сегодня на передовой, защищает нашу страну. Вечная память вашему сыну, нашему Герою", - приводит пресс-служба слова Воробьева.
https://ria.ru/20241107/investitsii-1982498222.html
https://ria.ru/20241107/vorobev-1982468396.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982703692_63:0:2684:1965_1920x0_80_0_0_886d25eac054bd2f47c026967017f0c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, сергей кобылаш, сво
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Сергей Кобылаш, СВО
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и командующий ВВС – заместитель главнокомандующего ВКС, генерал-лейтенант, Герой РФ Сергей Кобылаш передали медаль "Золотая Звезда" родителям погибшего участника СВО, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Отмечается, что Евгений Фадин служил по контракту, выполнял боевые задачи в Сирии
, а с апреля прошлого года находился в зоне СВО, где командовал группой БПЛА. Лично уничтожил более 10 единиц техники, среди которых танки "Леопард" и Т-84У, самоходные артиллерийские установки "Краб" и "Цезарь". Награжден медалями "За отвагу", "За боевые отличия", "За укрепление боевого содружества".
В сентябре прошлого года при выполнении боевой задачи Евгений попал под обстрел врага. Один из снарядов поразил машину, в которой был командир. Ему было 27 лет.
Указом президента РФ за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Евгению Фадину присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.
"Большая честь находиться сегодня здесь в присутствии родителей Евгения. Мы знаем, что ваш сын всегда проявлял себя настоящим профессионалом, героем - не только в зоне СВО, но и в других точках. Со своей стороны мы стараемся делать все необходимое, чтобы оказать заботу о тех, кто находится сегодня на передовой, защищает нашу страну. Вечная память вашему сыну, нашему Герою", - приводит пресс-служба слова Воробьева.