https://ria.ru/20241108/vorobev-1982707270.html

Воробьев передал медаль "Золотая Звезда" родителям погибшего участника СВО

Воробьев передал медаль "Золотая Звезда" родителям погибшего участника СВО - РИА Новости, 08.11.2024

Воробьев передал медаль "Золотая Звезда" родителям погибшего участника СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и командующий ВВС – заместитель главнокомандующего ВКС, генерал-лейтенант, Герой РФ Сергей Кобылаш передали медаль РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:08

2024-11-08T16:08

2024-11-08T16:08

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и командующий ВВС – заместитель главнокомандующего ВКС, генерал-лейтенант, Герой РФ Сергей Кобылаш передали медаль "Золотая Звезда" родителям погибшего участника СВО, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья. Отмечается, что Евгений Фадин служил по контракту, выполнял боевые задачи в Сирии, а с апреля прошлого года находился в зоне СВО, где командовал группой БПЛА. Лично уничтожил более 10 единиц техники, среди которых танки "Леопард" и Т-84У, самоходные артиллерийские установки "Краб" и "Цезарь". Награжден медалями "За отвагу", "За боевые отличия", "За укрепление боевого содружества". В сентябре прошлого года при выполнении боевой задачи Евгений попал под обстрел врага. Один из снарядов поразил машину, в которой был командир. Ему было 27 лет. Указом президента РФ за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Евгению Фадину присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. "Большая честь находиться сегодня здесь в присутствии родителей Евгения. Мы знаем, что ваш сын всегда проявлял себя настоящим профессионалом, героем - не только в зоне СВО, но и в других точках. Со своей стороны мы стараемся делать все необходимое, чтобы оказать заботу о тех, кто находится сегодня на передовой, защищает нашу страну. Вечная память вашему сыну, нашему Герою", - приводит пресс-служба слова Воробьева.

https://ria.ru/20241107/investitsii-1982498222.html

https://ria.ru/20241107/vorobev-1982468396.html

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московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, сергей кобылаш, сво