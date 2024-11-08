Рейтинг@Mail.ru
Воробьев передал медаль "Золотая Звезда" родителям погибшего участника СВО - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:08 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/vorobev-1982707270.html
Воробьев передал медаль "Золотая Звезда" родителям погибшего участника СВО
Воробьев передал медаль "Золотая Звезда" родителям погибшего участника СВО - РИА Новости, 08.11.2024
Воробьев передал медаль "Золотая Звезда" родителям погибшего участника СВО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и командующий ВВС – заместитель главнокомандующего ВКС, генерал-лейтенант, Герой РФ Сергей Кобылаш передали медаль РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T16:08
2024-11-08T16:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
сергей кобылаш
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982703692_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_86304b9037452ff05700228278e8a925.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и командующий ВВС – заместитель главнокомандующего ВКС, генерал-лейтенант, Герой РФ Сергей Кобылаш передали медаль "Золотая Звезда" родителям погибшего участника СВО, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья. Отмечается, что Евгений Фадин служил по контракту, выполнял боевые задачи в Сирии, а с апреля прошлого года находился в зоне СВО, где командовал группой БПЛА. Лично уничтожил более 10 единиц техники, среди которых танки "Леопард" и Т-84У, самоходные артиллерийские установки "Краб" и "Цезарь". Награжден медалями "За отвагу", "За боевые отличия", "За укрепление боевого содружества". В сентябре прошлого года при выполнении боевой задачи Евгений попал под обстрел врага. Один из снарядов поразил машину, в которой был командир. Ему было 27 лет. Указом президента РФ за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Евгению Фадину присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. "Большая честь находиться сегодня здесь в присутствии родителей Евгения. Мы знаем, что ваш сын всегда проявлял себя настоящим профессионалом, героем - не только в зоне СВО, но и в других точках. Со своей стороны мы стараемся делать все необходимое, чтобы оказать заботу о тех, кто находится сегодня на передовой, защищает нашу страну. Вечная память вашему сыну, нашему Герою", - приводит пресс-служба слова Воробьева.
https://ria.ru/20241107/investitsii-1982498222.html
https://ria.ru/20241107/vorobev-1982468396.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982703692_63:0:2684:1965_1920x0_80_0_0_886d25eac054bd2f47c026967017f0c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, сергей кобылаш, сво
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Сергей Кобылаш, СВО

Воробьев передал медаль "Золотая Звезда" родителям погибшего участника СВО

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиМедаль "Золотая Звезда"
Медаль Золотая Звезда - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и командующий ВВС – заместитель главнокомандующего ВКС, генерал-лейтенант, Герой РФ Сергей Кобылаш передали медаль "Золотая Звезда" родителям погибшего участника СВО, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Отмечается, что Евгений Фадин служил по контракту, выполнял боевые задачи в Сирии, а с апреля прошлого года находился в зоне СВО, где командовал группой БПЛА. Лично уничтожил более 10 единиц техники, среди которых танки "Леопард" и Т-84У, самоходные артиллерийские установки "Краб" и "Цезарь". Награжден медалями "За отвагу", "За боевые отличия", "За укрепление боевого содружества".
Дома на улице Борисовка в Мытищах - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Инвестиции в основной капитал Подмосковья могут вырасти до 3,5 трлн рублей
7 ноября, 19:39
В сентябре прошлого года при выполнении боевой задачи Евгений попал под обстрел врага. Один из снарядов поразил машину, в которой был командир. Ему было 27 лет.
Указом президента РФ за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Евгению Фадину присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.
"Большая честь находиться сегодня здесь в присутствии родителей Евгения. Мы знаем, что ваш сын всегда проявлял себя настоящим профессионалом, героем - не только в зоне СВО, но и в других точках. Со своей стороны мы стараемся делать все необходимое, чтобы оказать заботу о тех, кто находится сегодня на передовой, защищает нашу страну. Вечная память вашему сыну, нашему Герою", - приводит пресс-служба слова Воробьева.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Воробьев вместе с участниками "Движения первых" посетил авиабазу в Кубинке
7 ноября, 17:31
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей ВоробьевСергей КобылашСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала