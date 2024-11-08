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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 08.11.2024
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05:10 08.11.2024 (обновлено: 08:37 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/voennye-1982572010.html
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 08.11.2024
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области
Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожили склад боеприпасов украинской армии на правом берегу Днепра на... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T05:10
2024-11-08T08:37
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 8 ноя - РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожили склад боеприпасов украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили в министерстве обороны России. "В ходе полета над правым берегом Днепра, оператор разведывательного БПЛА выявил автомобиль ВСУ, который выгружал боеприпасы в заброшенное здание на правом берегу Днепра. После доразведки и подтверждения цели, координаты были переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Личный состав орудия "Гиацинт-Б" точным попаданием уничтожил склад боеприпасов", — сообщили в оборонном ведомстве. Расчет БПЛА в качестве средства объективного контроля зафиксировал поражение и детонацию боеприпасов противника. Расчеты 152 миллиметровых буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-Б" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодки противника на правом берегу Днепра. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения координат цели до выстрела.
https://ria.ru/20241108/skhron-1982570404.html
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Уничтожение склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области
Минобороны показало, как артиллеристы морской пехоты Северного флота из группировки войск "Днепр" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на каховском направлении в Херсонской области.
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днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Морпехи Северного флота уничтожили склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра

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ГЕНИЧЕСК, 8 ноя - РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожили склад боеприпасов украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили в министерстве обороны России.
"В ходе полета над правым берегом Днепра, оператор разведывательного БПЛА выявил автомобиль ВСУ, который выгружал боеприпасы в заброшенное здание на правом берегу Днепра. После доразведки и подтверждения цели, координаты были переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Личный состав орудия "Гиацинт-Б" точным попаданием уничтожил склад боеприпасов", — сообщили в оборонном ведомстве.
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Расчет БПЛА в качестве средства объективного контроля зафиксировал поражение и детонацию боеприпасов противника.
Расчеты 152 миллиметровых буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-Б" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодки противника на правом берегу Днепра.
Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения координат цели до выстрела.
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