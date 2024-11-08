https://ria.ru/20241108/voennye-1982572010.html

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 08.11.2024

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожили склад боеприпасов украинской армии на правом берегу Днепра на... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T05:10

2024-11-08T05:10

2024-11-08T08:37

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982586147_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dcf94bf6ca5d7b723681e5861486c605.jpg

ГЕНИЧЕСК, 8 ноя - РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожили склад боеприпасов украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили в министерстве обороны России. "В ходе полета над правым берегом Днепра, оператор разведывательного БПЛА выявил автомобиль ВСУ, который выгружал боеприпасы в заброшенное здание на правом берегу Днепра. После доразведки и подтверждения цели, координаты были переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Личный состав орудия "Гиацинт-Б" точным попаданием уничтожил склад боеприпасов", — сообщили в оборонном ведомстве. Расчет БПЛА в качестве средства объективного контроля зафиксировал поражение и детонацию боеприпасов противника. Расчеты 152 миллиметровых буксируемых пушек 2А36 "Гиацинт-Б" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодки противника на правом берегу Днепра. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения координат цели до выстрела.

https://ria.ru/20241108/skhron-1982570404.html

https://ria.ru/20241108/uragan-1982571856.html

днепр (город)

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области Минобороны показало, как артиллеристы морской пехоты Северного флота из группировки войск "Днепр" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на каховском направлении в Херсонской области. 2024-11-08T05:10 true PT0M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность