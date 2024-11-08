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Во Владивостоке завели дело после осквернения памятника Ленину - РИА Новости, 08.11.2024
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14:10 08.11.2024 (обновлено: 14:35 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/vladivostok-1982658704.html
Во Владивостоке завели дело после осквернения памятника Ленину
Во Владивостоке завели дело после осквернения памятника Ленину - РИА Новости, 08.11.2024
Во Владивостоке завели дело после осквернения памятника Ленину
Правоохранители возбудили уголовное дело о вандализме после того, как неизвестный изрисовал постамент бюста Владимира Ленина во Владивостоке, сообщает... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T14:10
2024-11-08T14:35
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело о вандализме после того, как неизвестный изрисовал постамент бюста Владимира Ленина во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья. Ранее в пятницу местное отделение КПРФ сообщило, что неизвестный написал на памятнике Владимиру Ленину "убийца" и закрасил табличку. В полиции информировали, что начата проверка, устанавливаются личности причастных к нарушению. "Вечером 7 ноября 2024 года неустановленный мужчина нанес надпись маркером на памятный бюст Владимира Ленина на Партизанском проспекте во Владивостоке. Прокурор района признал законным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль", - говорится в сообщении. С места изъяты записи камер видеонаблюдения, нарушитель попал в кадр. Прокуратура проконтролирует установление личности и задержание преступника. Прокуратура в своем Telegram-канале публикует видео с места инцидента. На кадрах видно, как мужчина распыляет краску из баллончика на постамент.
https://ria.ru/20241024/pamyatnik-1979735822.html
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происшествия, владивосток, россия, владимир ленин (владимир ульянов), кпрф
Происшествия, Владивосток, Россия, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), КПРФ
Во Владивостоке завели дело после осквернения памятника Ленину

Во Владивостоке завели дело после осквернения постамента бюста Ленина

© Прокуратура Приморского края/TeleНеизвестный изрисовал постамент бюста Владимира Ленина во Владивостоке
Неизвестный изрисовал постамент бюста Владимира Ленина во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Прокуратура Приморского края/Tele
Неизвестный изрисовал постамент бюста Владимира Ленина во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело о вандализме после того, как неизвестный изрисовал постамент бюста Владимира Ленина во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья.
Ранее в пятницу местное отделение КПРФ сообщило, что неизвестный написал на памятнике Владимиру Ленину "убийца" и закрасил табличку. В полиции информировали, что начата проверка, устанавливаются личности причастных к нарушению.
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"Вечером 7 ноября 2024 года неустановленный мужчина нанес надпись маркером на памятный бюст Владимира Ленина на Партизанском проспекте во Владивостоке. Прокурор района признал законным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль", - говорится в сообщении.
С места изъяты записи камер видеонаблюдения, нарушитель попал в кадр. Прокуратура проконтролирует установление личности и задержание преступника.
Прокуратура в своем Telegram-канале публикует видео с места инцидента. На кадрах видно, как мужчина распыляет краску из баллончика на постамент.
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ПроисшествияВладивостокРоссияВладимир Ленин (Владимир Ульянов)КПРФ
 
 
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