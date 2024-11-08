Рейтинг@Mail.ru
В "Абрау-Дюрсо" заявили о росте интереса к винному туризму в России - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/vino-1982643386.html
В "Абрау-Дюрсо" заявили о росте интереса к винному туризму в России
В "Абрау-Дюрсо" заявили о росте интереса к винному туризму в России - РИА Новости, 08.11.2024
В "Абрау-Дюрсо" заявили о росте интереса к винному туризму в России
Количество интересующихся винным туризмом в России увеличилось на 25% в этом году, заявила вице-президент по туризму и специальным проектам ГК "Абрау-Дюрсо"... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:25
2024-11-08T13:25
новости - туризм
россия
краснодарский край
абрау-дюрсо
российский союз туриндустрии (рст)
снг
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912347215_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_4d3d28cb27e5086657b6c6bc61719432.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Количество интересующихся винным туризмом в России увеличилось на 25% в этом году, заявила вице-президент по туризму и специальным проектам ГК "Абрау-Дюрсо" Ирина Гончарова в ходе Российского винодельческого форума. "Значит, кому еще не известна статистика, я назову, что в этом году винные туры, их популярность выросла на 20%. Это не только Краснодарский край, это все винные регионы. Плюс, по данным Российского союза туриндустрии, количество путешественников, которые интересуются винным туризмом, выросло на 25%. Четверть за год, представьте. Никакой другой вид туризма не набирал так быстро оборот", - сказала Гончарова. При этом она добавила, что из 2,5 тысячи зарегистрированных в России туроператоров только 70, или меньше 3%, работают в направлении винного туризма. Также Гончарова отметила, что российский винный туризм становится международным, а его точкой роста являются путешественники из СНГ. Среди трендов винных туров эксперт назвала "экономику впечатлений" - неудовлетворенность современных путешественников обычными экскурсиями и спрос на погружение в местную культуру, гастрономию, знакомство с работниками на производстве. Другим трендом является разноформатность предлагаемых туров, желание путешественников посетить и мастер-классы, и фестивали, и дегустации, поучаствовать и понаблюдать за производством, пообщаться с виноделами, добавила Гончарова. Из основных проблем винного туризма она отметила проблемы с инфраструктурой и недостаток дорог. "Везде говорят - национальный проект по туризму. Надо больше туристов и так далее. Но это невозможно без инфраструктуры. Мы можем хоть убиться, наполнять впечатлениями все свои территории, видеоконтенты, но если человек стоит 3 километра в пробке 2 часа, это испортит ему впечатление у нас однозначно. Либо он эти 2 часа едет по какой-нибудь галечной дороге. Поэтому инфраструктура, наверное, не менее, а иногда и более важна, чем все остальное, что мы делаем", - сказала эксперт.
https://ria.ru/20241107/vino-1982422951.html
https://ria.ru/20241107/patrushev-1982398085.html
https://ria.ru/20241108/akra-1982575967.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912347215_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_de3b18cabb1de8e762892b03f70848ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, краснодарский край, абрау-дюрсо, российский союз туриндустрии (рст), снг, экономика
Новости - Туризм, Россия, Краснодарский край, Абрау-Дюрсо, Российский союз туриндустрии (РСТ), СНГ, Экономика
В "Абрау-Дюрсо" заявили о росте интереса к винному туризму в России

"Абрау-Дюрсо": число интересующихся винным туризмом в России выросло на 25%

© Фото : предоставлено "Абрау-Дюрсо"Игристые вина Абрау-Дюрсо
Игристые вина Абрау-Дюрсо - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : предоставлено "Абрау-Дюрсо"
Игристые вина Абрау-Дюрсо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Количество интересующихся винным туризмом в России увеличилось на 25% в этом году, заявила вице-президент по туризму и специальным проектам ГК "Абрау-Дюрсо" Ирина Гончарова в ходе Российского винодельческого форума.
"Значит, кому еще не известна статистика, я назову, что в этом году винные туры, их популярность выросла на 20%. Это не только Краснодарский край, это все винные регионы. Плюс, по данным Российского союза туриндустрии, количество путешественников, которые интересуются винным туризмом, выросло на 25%. Четверть за год, представьте. Никакой другой вид туризма не набирал так быстро оборот", - сказала Гончарова.
Продажа вина в супермаркете - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
В России предложили снять ограничения по времени продажи российского вина
7 ноября, 14:09
При этом она добавила, что из 2,5 тысячи зарегистрированных в России туроператоров только 70, или меньше 3%, работают в направлении винного туризма. Также Гончарова отметила, что российский винный туризм становится международным, а его точкой роста являются путешественники из СНГ.
Среди трендов винных туров эксперт назвала "экономику впечатлений" - неудовлетворенность современных путешественников обычными экскурсиями и спрос на погружение в местную культуру, гастрономию, знакомство с работниками на производстве. Другим трендом является разноформатность предлагаемых туров, желание путешественников посетить и мастер-классы, и фестивали, и дегустации, поучаствовать и понаблюдать за производством, пообщаться с виноделами, добавила Гончарова.
Третий Российский винодельческий форум - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Патрушев ответил на вопрос о пошлинах на вино из недружественных стран
7 ноября, 12:27
Из основных проблем винного туризма она отметила проблемы с инфраструктурой и недостаток дорог. "Везде говорят - национальный проект по туризму. Надо больше туристов и так далее. Но это невозможно без инфраструктуры. Мы можем хоть убиться, наполнять впечатлениями все свои территории, видеоконтенты, но если человек стоит 3 километра в пробке 2 часа, это испортит ему впечатление у нас однозначно. Либо он эти 2 часа едет по какой-нибудь галечной дороге. Поэтому инфраструктура, наверное, не менее, а иногда и более важна, чем все остальное, что мы делаем", - сказала эксперт.
Ручная уборка винограда в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Эксперт назвал перспективные регионы для развития виноградарства
Вчера, 06:31
 
Новости - ТуризмРоссияКраснодарский крайАбрау-ДюрсоРоссийский союз туриндустрии (РСТ)СНГЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала