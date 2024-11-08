https://ria.ru/20241108/vino-1982643386.html

В "Абрау-Дюрсо" заявили о росте интереса к винному туризму в России

В "Абрау-Дюрсо" заявили о росте интереса к винному туризму в России - РИА Новости, 08.11.2024

В "Абрау-Дюрсо" заявили о росте интереса к винному туризму в России

Количество интересующихся винным туризмом в России увеличилось на 25% в этом году, заявила вице-президент по туризму и специальным проектам ГК "Абрау-Дюрсо"... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T13:25

2024-11-08T13:25

2024-11-08T13:25

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Количество интересующихся винным туризмом в России увеличилось на 25% в этом году, заявила вице-президент по туризму и специальным проектам ГК "Абрау-Дюрсо" Ирина Гончарова в ходе Российского винодельческого форума. "Значит, кому еще не известна статистика, я назову, что в этом году винные туры, их популярность выросла на 20%. Это не только Краснодарский край, это все винные регионы. Плюс, по данным Российского союза туриндустрии, количество путешественников, которые интересуются винным туризмом, выросло на 25%. Четверть за год, представьте. Никакой другой вид туризма не набирал так быстро оборот", - сказала Гончарова. При этом она добавила, что из 2,5 тысячи зарегистрированных в России туроператоров только 70, или меньше 3%, работают в направлении винного туризма. Также Гончарова отметила, что российский винный туризм становится международным, а его точкой роста являются путешественники из СНГ. Среди трендов винных туров эксперт назвала "экономику впечатлений" - неудовлетворенность современных путешественников обычными экскурсиями и спрос на погружение в местную культуру, гастрономию, знакомство с работниками на производстве. Другим трендом является разноформатность предлагаемых туров, желание путешественников посетить и мастер-классы, и фестивали, и дегустации, поучаствовать и понаблюдать за производством, пообщаться с виноделами, добавила Гончарова. Из основных проблем винного туризма она отметила проблемы с инфраструктурой и недостаток дорог. "Везде говорят - национальный проект по туризму. Надо больше туристов и так далее. Но это невозможно без инфраструктуры. Мы можем хоть убиться, наполнять впечатлениями все свои территории, видеоконтенты, но если человек стоит 3 километра в пробке 2 часа, это испортит ему впечатление у нас однозначно. Либо он эти 2 часа едет по какой-нибудь галечной дороге. Поэтому инфраструктура, наверное, не менее, а иногда и более важна, чем все остальное, что мы делаем", - сказала эксперт.

https://ria.ru/20241107/vino-1982422951.html

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новости - туризм, россия, краснодарский край, абрау-дюрсо, российский союз туриндустрии (рст), снг, экономика