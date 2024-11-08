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Эксперт рассказал о последствиях увеличения пошлин на импортное вино - РИА Новости, 08.11.2024
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02:51 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/vino-1982566397.html
Эксперт рассказал о последствиях увеличения пошлин на импортное вино
Эксперт рассказал о последствиях увеличения пошлин на импортное вино - РИА Новости, 08.11.2024
Эксперт рассказал о последствиях увеличения пошлин на импортное вино
Зарубежное вино дорожает из-за увеличения ввозных пошлин на его импорт из недружественных стран, а также акциза на эту продукцию - это способствует росту... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T02:51
2024-11-08T02:51
экономика
авто
россия
москва
московская область (подмосковье)
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Зарубежное вино дорожает из-за увеличения ввозных пошлин на его импорт из недружественных стран, а также акциза на эту продукцию - это способствует росту интереса россиян к отечественному вину, таким мнением с РИА Новости поделился эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Снижение закупок вина из заграницы в России в 2024 году связано с введением мер государственного регулирования, таких как повышение пошлин на импорт вина из недружественных стран и увеличение акциза на вино… При этом российские виноделы смогут вернуть часть уплаченного акциза при производстве вина из отечественного винограда. Эти меры приводят к росту цен на импортное вино, особенно в категории до €5 за бутылку, что способствует переориентации потребителей на более доступное отечественное вино", - сказал Тренин. Он напомнил, что ставка пошлины за год увеличилась вдвое: в августе 2023 года ввозные таможенные пошлины на вино из недружественных стран возросли с 12,5% до 20%, а с 10 августа составят 25% от таможенной стоимости. Акциз на вино вырос в мае с 34 до 108 рублей за литр; с 1 января 2025 года он повысится до 112 рублей. Российские производители, в отличие от зарубежных, могут вернуть часть уплаченного акциза. В новом году, в случае принятия, в силу вступит проект Минпромторга о квоте на российское вино в ресторанах и магазинах - организации общепита будут должны указывать минимум 20% российских вин в меню и винной карте, а в розничной торговле минимальная выкладка российского вина также должна составлять не менее 20% от общего количества наименований. "Эти инициативы направлены на продвижение отечественных продуктов, особенно в регионах, где доля российских вин составляет менее 20%, к которым относятся крупнейшие субъекты Российской Федерации: Москва, Московская область и Санкт-Петербург", - прокомментировал эксперт.
https://ria.ru/20241102/grabar-1981465838.html
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экономика, авто, россия, москва, московская область (подмосковье), национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Эксперт рассказал о последствиях увеличения пошлин на импортное вино

АКРА: подорожание импортного вина способствует росту интереса к отечественному

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБокал с вином
Бокал с вином - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бокал с вином. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Зарубежное вино дорожает из-за увеличения ввозных пошлин на его импорт из недружественных стран, а также акциза на эту продукцию - это способствует росту интереса россиян к отечественному вину, таким мнением с РИА Новости поделился эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"Снижение закупок вина из заграницы в России в 2024 году связано с введением мер государственного регулирования, таких как повышение пошлин на импорт вина из недружественных стран и увеличение акциза на вино… При этом российские виноделы смогут вернуть часть уплаченного акциза при производстве вина из отечественного винограда. Эти меры приводят к росту цен на импортное вино, особенно в категории до €5 за бутылку, что способствует переориентации потребителей на более доступное отечественное вино", - сказал Тренин.
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Он напомнил, что ставка пошлины за год увеличилась вдвое: в августе 2023 года ввозные таможенные пошлины на вино из недружественных стран возросли с 12,5% до 20%, а с 10 августа составят 25% от таможенной стоимости. Акциз на вино вырос в мае с 34 до 108 рублей за литр; с 1 января 2025 года он повысится до 112 рублей. Российские производители, в отличие от зарубежных, могут вернуть часть уплаченного акциза.
В новом году, в случае принятия, в силу вступит проект Минпромторга о квоте на российское вино в ресторанах и магазинах - организации общепита будут должны указывать минимум 20% российских вин в меню и винной карте, а в розничной торговле минимальная выкладка российского вина также должна составлять не менее 20% от общего количества наименований.
"Эти инициативы направлены на продвижение отечественных продуктов, особенно в регионах, где доля российских вин составляет менее 20%, к которым относятся крупнейшие субъекты Российской Федерации: Москва, Московская область и Санкт-Петербург", - прокомментировал эксперт.
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