https://ria.ru/20241108/vino-1982566397.html

Эксперт рассказал о последствиях увеличения пошлин на импортное вино

Эксперт рассказал о последствиях увеличения пошлин на импортное вино - РИА Новости, 08.11.2024

Эксперт рассказал о последствиях увеличения пошлин на импортное вино

Зарубежное вино дорожает из-за увеличения ввозных пошлин на его импорт из недружественных стран, а также акциза на эту продукцию - это способствует росту... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T02:51

2024-11-08T02:51

2024-11-08T02:51

экономика

авто

россия

москва

московская область (подмосковье)

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Зарубежное вино дорожает из-за увеличения ввозных пошлин на его импорт из недружественных стран, а также акциза на эту продукцию - это способствует росту интереса россиян к отечественному вину, таким мнением с РИА Новости поделился эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Снижение закупок вина из заграницы в России в 2024 году связано с введением мер государственного регулирования, таких как повышение пошлин на импорт вина из недружественных стран и увеличение акциза на вино… При этом российские виноделы смогут вернуть часть уплаченного акциза при производстве вина из отечественного винограда. Эти меры приводят к росту цен на импортное вино, особенно в категории до €5 за бутылку, что способствует переориентации потребителей на более доступное отечественное вино", - сказал Тренин. Он напомнил, что ставка пошлины за год увеличилась вдвое: в августе 2023 года ввозные таможенные пошлины на вино из недружественных стран возросли с 12,5% до 20%, а с 10 августа составят 25% от таможенной стоимости. Акциз на вино вырос в мае с 34 до 108 рублей за литр; с 1 января 2025 года он повысится до 112 рублей. Российские производители, в отличие от зарубежных, могут вернуть часть уплаченного акциза. В новом году, в случае принятия, в силу вступит проект Минпромторга о квоте на российское вино в ресторанах и магазинах - организации общепита будут должны указывать минимум 20% российских вин в меню и винной карте, а в розничной торговле минимальная выкладка российского вина также должна составлять не менее 20% от общего количества наименований. "Эти инициативы направлены на продвижение отечественных продуктов, особенно в регионах, где доля российских вин составляет менее 20%, к которым относятся крупнейшие субъекты Российской Федерации: Москва, Московская область и Санкт-Петербург", - прокомментировал эксперт.

https://ria.ru/20241102/grabar-1981465838.html

https://ria.ru/20241107/vino-1982422951.html

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экономика, авто, россия, москва, московская область (подмосковье), национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)