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"Других вариантов нет". Экономика России столкнулась с неожиданным вызовом - РИА Новости, 08.11.2024
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08:00 08.11.2024 (обновлено: 11:42 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/vino-1982519291.html
"Других вариантов нет". Экономика России столкнулась с неожиданным вызовом
"Других вариантов нет". Экономика России столкнулась с неожиданным вызовом - РИА Новости, 08.11.2024
"Других вариантов нет". Экономика России столкнулась с неожиданным вызовом
Отечественное виноделие стремительно развивается. За последние годы отрасль добилась невиданных в новейшей истории успехов. Продажи растут. Но, несмотря на... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T08:00
2024-11-08T11:42
экономика
технологии
дмитрий киселев
брикс
кубань-вино
европа
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Отечественное виноделие стремительно развивается. За последние годы отрасль добилась невиданных в новейшей истории успехов. Продажи растут. Но, несмотря на помощь государства, некоторые проблемы еще предстоит решить. Что ждать в будущем — в материале РИА Новости.Количество и качествоПроизводство российского вина в этом году вырастет до 70 миллионов декалитров, сообщил вице-премьер России Дмитрий Патрушев. В прошлом было 60. При этом 2024-й, как признают производители, был непростым из-за засухи. Тем не менее правительство рассчитывает на 800 тысяч тонн винограда.Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР), генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал винодельческую отрасль одной из самых динамично развивающихся в экономике. Российские и международные эксперты отмечают, что улучшается и качество вина."Мы доросли до того, что можем думать не только о внутреннем рынке, но и об экспорте", — считает специальный представитель президента по связям с международными организациями Борис Титов. По его словам, нужно уделять больше внимания продвижению российского вина за границей. Как вариант межнационального взаимодействия Титов предложил учредить союз виноделов БРИКС+.В последние годы успехами могут похвастаться производители игристых вин. Их доля на национальном рынке выросла до 74 процентов. При этом они заметно дешевле зарубежной продукции, их продажи в разных регионах увеличиваются.Однако есть ряд проблем, с которыми сталкивается отрасль. Например, продвижению российского продукта мешает запрет на наружную рекламу алкоголя. Также председатель АВВР отметил, что долю вина, произведенного в России, на полках супермаркетов нельзя ограничивать действующими 20 процентами, поскольку на рынке в целом его объем доходит до 60.От слов к делу"Время деклараций импортозамещения закончилось, сейчас пора действовать. Иных вариантов нет", — подчеркивает заместитель генерального директора "Кубань-Вино" Евгений Емельянов. Сделано за последние годы в этом направлении немало. Но если раньше это были эксперименты ради любопытства, то в последние два года — жесткая необходимость.Сейчас в России активно развивается самостоятельное производство аппаратов для создания игристого вина — акратофоров. По словам технического директора "Металлмашстроя" Сергея Морозова, с самого начала производитель сделал ставку на автоматизацию работы с внедрением российского ПО.Как подтверждают сами виноделы, по качеству аппараты не уступают западным аналогам. К тому же это минимизировало убытки, так как производитель отвечает за настройку оборудования и следит за его дальнейшей работой.С другой стороны, многого до сих пор не хватает. В первую очередь — промышленных мощностей для производства того самого оборудования, отмечает Евгений Емельянов. Из-за этого затягиваются поставки на винодельни. Если с простыми комплектующими проблем нет, то со сложными механизмами они пока сохраняются.Хозяйствам не хватает отечественных узкоколейных тракторов. Да и самих трактористов откровенно мало. Владелец винодельческого хозяйства Le K2 Кира Ефимова обращает внимание на дефицит бочек.В России не так много бондарных мастерских — менее десяти. Из-за этого получился парадокс. Российский дуб отправляли в Европу, чтобы там из него делали бочки, за которые наши виноделы платили более 1500 евро за штуку. Что делать с этой проблемой, пока неясно.Без спешкиОдно из основных требований виноделов — увеличение пошлин на иностранные вина. АВВР попросила власти установить ввозные сборы на вина из стран НАТО в 200 процентов. В этом году их повысили с 20 до 25 процентов. Как заявил Патрушев, правительство не станет спешить с такими мерами и не будет занимать жесткую запретительную позицию, учитывая реакцию рынка.По словам Патрушева, в этом году планируется заложить шесть тысяч гектаров новых виноградников. Таким образом, их будет порядка 106-107 тысяч. Господдержка в 2024-м составит 3,5 миллиарда рублей, в следующем — четыре.Производство вина не ограничивается одними только виноградниками и заводскими цехами. "Виноделие развивает территории", — подчеркивает Дмитрий Киселев. В СССР эта отрасль способствовала развитию населенных пунктов, где строились дома, школы и больницы. Сегодня виноделы признают, что в основном приходится опираться на наследие предшественников.Образцовый пример — реконструкция завода шампанских вин "Новый Свет" в Крыму, который когда-то был винодельней князя Льва Голицына. Предприятие восстановили с учетом технологий, которые уже используются на Западе и в других странах.Новые регионы в будущем могут стать наиболее перспективной зоной развития. Виноделие там — одна из традиционных отраслей. В советские времена на территориях нынешних ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей было порядка 30-40 тысяч гектаров под виноград. Задача восстановить их в полной мере пока не стоит. Но, по словам сенатора Андрея Яцкина, первые шаги для развития виноградарства уже обсуждаются.
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экономика, технологии, дмитрий киселев, брикс, кубань-вино, европа, россия, ссср
Экономика, Технологии, Дмитрий Киселев, БРИКС, Кубань-Вино, Европа, Россия, СССР
"Других вариантов нет". Экономика России столкнулась с неожиданным вызовом

Патрушев: производство российского вина в этом году вырастет до 70 миллионов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТретий Российский винодельческий форум
Третий Российский винодельческий форум - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Отечественное виноделие стремительно развивается. За последние годы отрасль добилась невиданных в новейшей истории успехов. Продажи растут. Но, несмотря на помощь государства, некоторые проблемы еще предстоит решить. Что ждать в будущем — в материале РИА Новости.

Количество и качество

Производство российского вина в этом году вырастет до 70 миллионов декалитров, сообщил вице-премьер России Дмитрий Патрушев. В прошлом было 60. При этом 2024-й, как признают производители, был непростым из-за засухи. Тем не менее правительство рассчитывает на 800 тысяч тонн винограда.
Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР), генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал винодельческую отрасль одной из самых динамично развивающихся в экономике. Российские и международные эксперты отмечают, что улучшается и качество вина.
"Мы доросли до того, что можем думать не только о внутреннем рынке, но и об экспорте", — считает специальный представитель президента по связям с международными организациями Борис Титов. По его словам, нужно уделять больше внимания продвижению российского вина за границей. Как вариант межнационального взаимодействия Титов предложил учредить союз виноделов БРИКС+.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" Дмитрий Киселев на пленарном заседании "Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие" в рамках II Российского винодельческого форума в Москве
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня, председатель правления Ассоциации Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев на пленарном заседании Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие в рамках второго Российского винодельческого форума в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" Дмитрий Киселев на пленарном заседании "Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие" в рамках II Российского винодельческого форума в Москве
В последние годы успехами могут похвастаться производители игристых вин. Их доля на национальном рынке выросла до 74 процентов. При этом они заметно дешевле зарубежной продукции, их продажи в разных регионах увеличиваются.
Однако есть ряд проблем, с которыми сталкивается отрасль. Например, продвижению российского продукта мешает запрет на наружную рекламу алкоголя. Также председатель АВВР отметил, что долю вина, произведенного в России, на полках супермаркетов нельзя ограничивать действующими 20 процентами, поскольку на рынке в целом его объем доходит до 60.

От слов к делу

"Время деклараций импортозамещения закончилось, сейчас пора действовать. Иных вариантов нет", — подчеркивает заместитель генерального директора "Кубань-Вино" Евгений Емельянов. Сделано за последние годы в этом направлении немало. Но если раньше это были эксперименты ради любопытства, то в последние два года — жесткая необходимость.
Сейчас в России активно развивается самостоятельное производство аппаратов для создания игристого вина — акратофоров. По словам технического директора "Металлмашстроя" Сергея Морозова, с самого начала производитель сделал ставку на автоматизацию работы с внедрением российского ПО.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВыставка производителей вина Третьего Российского винодельческого форума в Москве
Выставка производителей вина Третьего Российского винодельческого форума в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Выставка производителей вина Третьего Российского винодельческого форума в Москве
Как подтверждают сами виноделы, по качеству аппараты не уступают западным аналогам. К тому же это минимизировало убытки, так как производитель отвечает за настройку оборудования и следит за его дальнейшей работой.
С другой стороны, многого до сих пор не хватает. В первую очередь — промышленных мощностей для производства того самого оборудования, отмечает Евгений Емельянов. Из-за этого затягиваются поставки на винодельни. Если с простыми комплектующими проблем нет, то со сложными механизмами они пока сохраняются.
Хозяйствам не хватает отечественных узкоколейных тракторов. Да и самих трактористов откровенно мало. Владелец винодельческого хозяйства Le K2 Кира Ефимова обращает внимание на дефицит бочек.
В России не так много бондарных мастерских — менее десяти. Из-за этого получился парадокс. Российский дуб отправляли в Европу, чтобы там из него делали бочки, за которые наши виноделы платили более 1500 евро за штуку. Что делать с этой проблемой, пока неясно.

Без спешки

Одно из основных требований виноделов — увеличение пошлин на иностранные вина. АВВР попросила власти установить ввозные сборы на вина из стран НАТО в 200 процентов. В этом году их повысили с 20 до 25 процентов. Как заявил Патрушев, правительство не станет спешить с такими мерами и не будет занимать жесткую запретительную позицию, учитывая реакцию рынка.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПроизводственно-аграрное объединение "Массандра"
Производственно-аграрное объединение Массандра - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Производственно-аграрное объединение "Массандра"
По словам Патрушева, в этом году планируется заложить шесть тысяч гектаров новых виноградников. Таким образом, их будет порядка 106-107 тысяч. Господдержка в 2024-м составит 3,5 миллиарда рублей, в следующем — четыре.
Производство вина не ограничивается одними только виноградниками и заводскими цехами. "Виноделие развивает территории", — подчеркивает Дмитрий Киселев. В СССР эта отрасль способствовала развитию населенных пунктов, где строились дома, школы и больницы. Сегодня виноделы признают, что в основном приходится опираться на наследие предшественников.
Образцовый пример — реконструкция завода шампанских вин "Новый Свет" в Крыму, который когда-то был винодельней князя Льва Голицына. Предприятие восстановили с учетом технологий, которые уже используются на Западе и в других странах.
Новые регионы в будущем могут стать наиболее перспективной зоной развития. Виноделие там — одна из традиционных отраслей. В советские времена на территориях нынешних ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей было порядка 30-40 тысяч гектаров под виноград. Задача восстановить их в полной мере пока не стоит. Но, по словам сенатора Андрея Яцкина, первые шаги для развития виноградарства уже обсуждаются.
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на первом Российском винодельческом форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
АВВР выступила против региональных ограничений по продаже вина
7 ноября, 19:33
 
ЭкономикаТехнологииДмитрий КиселевБРИКСКубань-ВиноЕвропаРоссияСССР
 
 
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