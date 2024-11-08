https://ria.ru/20241108/vino-1982519291.html

"Других вариантов нет". Экономика России столкнулась с неожиданным вызовом

"Других вариантов нет". Экономика России столкнулась с неожиданным вызовом - РИА Новости, 08.11.2024

"Других вариантов нет". Экономика России столкнулась с неожиданным вызовом

Отечественное виноделие стремительно развивается. За последние годы отрасль добилась невиданных в новейшей истории успехов. Продажи растут. Но, несмотря на... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T08:00

2024-11-08T08:00

2024-11-08T11:42

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Отечественное виноделие стремительно развивается. За последние годы отрасль добилась невиданных в новейшей истории успехов. Продажи растут. Но, несмотря на помощь государства, некоторые проблемы еще предстоит решить. Что ждать в будущем — в материале РИА Новости.Количество и качествоПроизводство российского вина в этом году вырастет до 70 миллионов декалитров, сообщил вице-премьер России Дмитрий Патрушев. В прошлом было 60. При этом 2024-й, как признают производители, был непростым из-за засухи. Тем не менее правительство рассчитывает на 800 тысяч тонн винограда.Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР), генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал винодельческую отрасль одной из самых динамично развивающихся в экономике. Российские и международные эксперты отмечают, что улучшается и качество вина."Мы доросли до того, что можем думать не только о внутреннем рынке, но и об экспорте", — считает специальный представитель президента по связям с международными организациями Борис Титов. По его словам, нужно уделять больше внимания продвижению российского вина за границей. Как вариант межнационального взаимодействия Титов предложил учредить союз виноделов БРИКС+.В последние годы успехами могут похвастаться производители игристых вин. Их доля на национальном рынке выросла до 74 процентов. При этом они заметно дешевле зарубежной продукции, их продажи в разных регионах увеличиваются.Однако есть ряд проблем, с которыми сталкивается отрасль. Например, продвижению российского продукта мешает запрет на наружную рекламу алкоголя. Также председатель АВВР отметил, что долю вина, произведенного в России, на полках супермаркетов нельзя ограничивать действующими 20 процентами, поскольку на рынке в целом его объем доходит до 60.От слов к делу"Время деклараций импортозамещения закончилось, сейчас пора действовать. Иных вариантов нет", — подчеркивает заместитель генерального директора "Кубань-Вино" Евгений Емельянов. Сделано за последние годы в этом направлении немало. Но если раньше это были эксперименты ради любопытства, то в последние два года — жесткая необходимость.Сейчас в России активно развивается самостоятельное производство аппаратов для создания игристого вина — акратофоров. По словам технического директора "Металлмашстроя" Сергея Морозова, с самого начала производитель сделал ставку на автоматизацию работы с внедрением российского ПО.Как подтверждают сами виноделы, по качеству аппараты не уступают западным аналогам. К тому же это минимизировало убытки, так как производитель отвечает за настройку оборудования и следит за его дальнейшей работой.С другой стороны, многого до сих пор не хватает. В первую очередь — промышленных мощностей для производства того самого оборудования, отмечает Евгений Емельянов. Из-за этого затягиваются поставки на винодельни. Если с простыми комплектующими проблем нет, то со сложными механизмами они пока сохраняются.Хозяйствам не хватает отечественных узкоколейных тракторов. Да и самих трактористов откровенно мало. Владелец винодельческого хозяйства Le K2 Кира Ефимова обращает внимание на дефицит бочек.В России не так много бондарных мастерских — менее десяти. Из-за этого получился парадокс. Российский дуб отправляли в Европу, чтобы там из него делали бочки, за которые наши виноделы платили более 1500 евро за штуку. Что делать с этой проблемой, пока неясно.Без спешкиОдно из основных требований виноделов — увеличение пошлин на иностранные вина. АВВР попросила власти установить ввозные сборы на вина из стран НАТО в 200 процентов. В этом году их повысили с 20 до 25 процентов. Как заявил Патрушев, правительство не станет спешить с такими мерами и не будет занимать жесткую запретительную позицию, учитывая реакцию рынка.По словам Патрушева, в этом году планируется заложить шесть тысяч гектаров новых виноградников. Таким образом, их будет порядка 106-107 тысяч. Господдержка в 2024-м составит 3,5 миллиарда рублей, в следующем — четыре.Производство вина не ограничивается одними только виноградниками и заводскими цехами. "Виноделие развивает территории", — подчеркивает Дмитрий Киселев. В СССР эта отрасль способствовала развитию населенных пунктов, где строились дома, школы и больницы. Сегодня виноделы признают, что в основном приходится опираться на наследие предшественников.Образцовый пример — реконструкция завода шампанских вин "Новый Свет" в Крыму, который когда-то был винодельней князя Льва Голицына. Предприятие восстановили с учетом технологий, которые уже используются на Западе и в других странах.Новые регионы в будущем могут стать наиболее перспективной зоной развития. Виноделие там — одна из традиционных отраслей. В советские времена на территориях нынешних ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей было порядка 30-40 тысяч гектаров под виноград. Задача восстановить их в полной мере пока не стоит. Но, по словам сенатора Андрея Яцкина, первые шаги для развития виноградарства уже обсуждаются.

https://ria.ru/20241107/vino-1982497251.html

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экономика, технологии, дмитрий киселев, брикс, кубань-вино, европа, россия, ссср