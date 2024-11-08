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СМИ: Макрон упрашивал Трампа добиваться уступок от России по Украине - РИА Новости, 08.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:40 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/ustupki-1982766759.html
СМИ: Макрон упрашивал Трампа добиваться уступок от России по Украине
СМИ: Макрон упрашивал Трампа добиваться уступок от России по Украине - РИА Новости, 08.11.2024
СМИ: Макрон упрашивал Трампа добиваться уступок от России по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон пытался выпрашивать у победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, чтобы тот добивался "реальных уступок" от... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T21:40
2024-11-08T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
сша
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россия
дональд трамп
эммануэль макрон
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пытался выпрашивать у победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, чтобы тот добивался "реальных уступок" от России в случае дипломатических усилий по Украине, в ходе таких разговоров с зарубежными лидерами Трамп придерживался уклончивого подхода по украинскому вопросу, сообщает газета Wall Street Journal. В среду Елисейский дворец сообщил, что Макрон провел "очень хорошие" переговоры с Трампом после того, как тот объявил о своей победе на выборах. "С момента победы Трампа на выборах он разговаривал со многими лидерами ЕС. По словам источников, проинформированных о разговоре, в ходе 25-минутного звонка в среду Макрон требовал от Трампа обеспечить, чтобы любая дипломатия с Россией по поводу Украины приводила к реальным уступкам со стороны Кремля... По словам информированных источников, Трамп в ходе разговоров вел себя уклончиво по вопросу Украины, в основном слушая и задавая вопросы", - сообщает газета. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241108/tramp-1982744582.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, эммануэль макрон, камала харрис, евросоюз, nbc
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Камала Харрис, Евросоюз, NBC
СМИ: Макрон упрашивал Трампа добиваться уступок от России по Украине

WSJ: Макрон просил Трампа добиться уступок от РФ в случае переговоров по Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пытался выпрашивать у победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, чтобы тот добивался "реальных уступок" от России в случае дипломатических усилий по Украине, в ходе таких разговоров с зарубежными лидерами Трамп придерживался уклончивого подхода по украинскому вопросу, сообщает газета Wall Street Journal.
В среду Елисейский дворец сообщил, что Макрон провел "очень хорошие" переговоры с Трампом после того, как тот объявил о своей победе на выборах.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Эксперт оценил шансы Трампа решить конфликт на Украине за сутки
Вчера, 18:35
"С момента победы Трампа на выборах он разговаривал со многими лидерами ЕС. По словам источников, проинформированных о разговоре, в ходе 25-минутного звонка в среду Макрон требовал от Трампа обеспечить, чтобы любая дипломатия с Россией по поводу Украины приводила к реальным уступкам со стороны Кремля... По словам информированных источников, Трамп в ходе разговоров вел себя уклончиво по вопросу Украины, в основном слушая и задавая вопросы", - сообщает газета.
Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
"Это будет опасно": Трампу рассказали, во что он вляпался на Украине
Вчера, 15:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампЭммануэль МакронКамала ХаррисЕвросоюзNBC
 
 
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