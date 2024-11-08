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На Урале на капремонте казарм похитили десятки миллионов рублей
На Урале на капремонте казарм похитили десятки миллионов рублей - РИА Новости, 08.11.2024
На Урале на капремонте казарм похитили десятки миллионов рублей
Несколько десятков миллионов рублей были похищены в 2021 году на капремонте казарм воинской части в Свердловской области, к преступлению причастны должностные... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:42
2024-11-08T13:42
2024-11-08T13:42
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Несколько десятков миллионов рублей были похищены в 2021 году на капремонте казарм воинской части в Свердловской области, к преступлению причастны должностные лица Военно-строительной компании, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России. Отмечается, что в настоящее время расследуется дело против экс-главы филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО "Специальные технологии строительства" Павла Кравченко по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа. "В ходе следствия выявлены новые обстоятельства хищения бюджетных денежных средств. Так, Кравченко в 2021 году совместно с должностными лицами публично-правовой компании "Военно-строительная компания" при исполнении многомиллионных государственных контрактов в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту казарм одной из воинских частей в Свердловской области путем завышения стоимости выполненных работ похитил несколько десятков миллионов рублей", - говорится в сообщении. Ранее СК сообщал, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя многомиллионный госконтракт в рамках ГОЗ на выполнение работ по капремонту военного госпиталя в Перми, путем подлога документов похитили свыше 35 миллионов рублей, которые распределили между собой. Сухов арестован, Сергель объявлен в розыск.
https://ria.ru/20241107/minoborony-1982406023.html
https://ria.ru/20240912/zaderzhanie-1972261684.html
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происшествия, свердловская область, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале на капремонте казарм похитили десятки миллионов рублей
СК: на капремонте казарм на Урале похитили несколько десятков миллионов рублей