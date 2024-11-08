https://ria.ru/20241108/uragan-1982571856.html
Расчет РСЗО "Ураган" поразил район сосредоточения техники ВСУ
Расчет РСЗО "Ураган" поразил район сосредоточения техники ВСУ - РИА Новости, 08.11.2024
Расчет РСЗО "Ураган" поразил район сосредоточения техники ВСУ
Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" поразил район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T05:06
2024-11-08T05:06
2024-11-08T05:06
специальная военная операция на украине
в мире
космос - риа наука
россия
красноармейск
покровск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980865453_0:64:3283:1911_1920x0_80_0_0_fc8aaa34774148aacf97d72aaf2341da.jpg
ЛУГАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" поразил район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Центр" залповым огнём поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения СВО", - сообщили в МО РФ. В МО РФ отмечают, что боевая работа расчета занимает несколько минут: получение координат, занятие огневой позиции, наведение, залп и быстрая смена позиции. Город Красноармейск (в 2016 году переименован украинскими властями в Покровск) находится на подконтрольной ВСУ территории Донбасса, в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
https://ria.ru/20241108/skhron-1982570404.html
россия
красноармейск
покровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980865453_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_3c24fa1c449b57cad7b9f5791ef229d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, россия, красноармейск, покровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Космос - РИА Наука, Россия, Красноармейск, Покровск, Вооруженные силы Украины
Расчет РСЗО "Ураган" поразил район сосредоточения техники ВСУ
Минобороны: расчет РСЗО "Ураган" поразил район сосредоточения техники ВСУ