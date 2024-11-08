https://ria.ru/20241108/uragan-1982571856.html

Расчет РСЗО "Ураган" поразил район сосредоточения техники ВСУ

Расчет РСЗО "Ураган" поразил район сосредоточения техники ВСУ - РИА Новости, 08.11.2024

Расчет РСЗО "Ураган" поразил район сосредоточения техники ВСУ

Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" поразил район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T05:06

2024-11-08T05:06

2024-11-08T05:06

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красноармейск

покровск

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ЛУГАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" поразил район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Центр" залповым огнём поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения СВО", - сообщили в МО РФ. В МО РФ отмечают, что боевая работа расчета занимает несколько минут: получение координат, занятие огневой позиции, наведение, залп и быстрая смена позиции. Город Красноармейск (в 2016 году переименован украинскими властями в Покровск) находится на подконтрольной ВСУ территории Донбасса, в 66 километрах к северо-западу от Донецка.

https://ria.ru/20241108/skhron-1982570404.html

россия

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покровск

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в мире, космос - риа наука, россия, красноармейск, покровск, вооруженные силы украины