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Расчет РСЗО "Ураган" поразил район сосредоточения техники ВСУ - РИА Новости, 08.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/uragan-1982571856.html
Расчет РСЗО "Ураган" поразил район сосредоточения техники ВСУ
Расчет РСЗО "Ураган" поразил район сосредоточения техники ВСУ - РИА Новости, 08.11.2024
Расчет РСЗО "Ураган" поразил район сосредоточения техники ВСУ
Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" поразил район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T05:06
2024-11-08T05:06
специальная военная операция на украине
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космос - риа наука
россия
красноармейск
покровск
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" поразил район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Центр" залповым огнём поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения СВО", - сообщили в МО РФ. В МО РФ отмечают, что боевая работа расчета занимает несколько минут: получение координат, занятие огневой позиции, наведение, залп и быстрая смена позиции. Город Красноармейск (в 2016 году переименован украинскими властями в Покровск) находится на подконтрольной ВСУ территории Донбасса, в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
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в мире, космос - риа наука, россия, красноармейск, покровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Космос - РИА Наука, Россия, Красноармейск, Покровск, Вооруженные силы Украины
Расчет РСЗО "Ураган" поразил район сосредоточения техники ВСУ

Минобороны: расчет РСЗО "Ураган" поразил район сосредоточения техники ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ЦВО ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ на Авдеевском направлении специальной военной операции
Реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ЦВО ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ЦВО ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ на Авдеевском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" поразил район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Центр" залповым огнём поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения СВО", - сообщили в МО РФ.
В МО РФ отмечают, что боевая работа расчета занимает несколько минут: получение координат, занятие огневой позиции, наведение, залп и быстрая смена позиции.
Город Красноармейск (в 2016 году переименован украинскими властями в Покровск) находится на подконтрольной ВСУ территории Донбасса, в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
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