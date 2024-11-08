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На Украине уволили еще одного замминистра обороны - РИА Новости, 08.11.2024
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17:50 08.11.2024 (обновлено: 18:01 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982737237.html
На Украине уволили еще одного замминистра обороны
На Украине уволили еще одного замминистра обороны - РИА Новости, 08.11.2024
На Украине уволили еще одного замминистра обороны
Кабинет министров Украины спустя четыре месяца после назначения уволил с должности заместителя министра обороны Александра Сергия, сообщает во вторник... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T17:50
2024-11-08T18:01
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Кабинет министров Украины спустя четыре месяца после назначения уволил с должности заместителя министра обороны Александра Сергия, сообщает во вторник представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук. Ранее кабмин Украины уволил замминистров обороны Александра Балануцу, Юрия Джигира и Станислава Гайдера. "Кабинетом министров Украины уволен Сергий Александр Петрович с должности заместителя министра обороны Украины", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. По его данным, уволен также с должности председателя Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимаха, согласовано увольнение с должности председателя Волынской областной государственной администрации Юрия Погуляйко, на его место планируется назначение Ивана Рудницкого. Кроме того, как сообщает Мельничук, кабмин согласовал назначение Мирослава Билецкого на должность председателя Закарпатской областной государственной администрации, а временно исполняющим обязанности Госслужбы геологии и недр Украины будет Сергей Дехтяренко.
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
На Украине уволили еще одного замминистра обороны

Замминистра обороны Украины Сергий уволили спустя четыре месяца после назначения

© Фото : Минобороны УкраиныАлександр Сергий
Александр Сергий - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : Минобороны Украины
Александр Сергий. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Кабинет министров Украины спустя четыре месяца после назначения уволил с должности заместителя министра обороны Александра Сергия, сообщает во вторник представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук.
Ранее кабмин Украины уволил замминистров обороны Александра Балануцу, Юрия Джигира и Станислава Гайдера.
"Кабинетом министров Украины уволен Сергий Александр Петрович с должности заместителя министра обороны Украины", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.
По его данным, уволен также с должности председателя Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимаха, согласовано увольнение с должности председателя Волынской областной государственной администрации Юрия Погуляйко, на его место планируется назначение Ивана Рудницкого.
Кроме того, как сообщает Мельничук, кабмин согласовал назначение Мирослава Билецкого на должность председателя Закарпатской областной государственной администрации, а временно исполняющим обязанности Госслужбы геологии и недр Украины будет Сергей Дехтяренко.
Ирина Боровец - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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