В США раскрыли, что в странах НАТО начали говорить об Украине
Уилкерсон: в странах НАТО начали признавать поражение Украины
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Страны НАТО стали понимать, что Украина уже проиграла, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Сигналы уже распространяются очень быстро, что Украина проиграла", — отметил он.
Полковник согласился со словами ведущего бывшего судьи верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано о том, что европейские и американские элиты в своих кругах уже признают поражение Киева в конфликте. Уилкерсон также добавил, что на западе политики также начали терять свое влияние, как это уже произошло в Германии с канцлером Олафом Шольцем.
"Теперь по всем странам НАТО, если у нас не произойдет изменений, причем значительных, довольно быстро, этот сигнал распространится довольно быстро", — резюмировал полковник.
На этой неделе сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.