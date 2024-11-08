https://ria.ru/20241108/ukraina-1982736504.html

В США раскрыли, что в странах НАТО начали говорить об Украине

В США раскрыли, что в странах НАТО начали говорить об Украине - РИА Новости, 08.11.2024

В США раскрыли, что в странах НАТО начали говорить об Украине

Страны НАТО стали понимать, что Украина уже проиграла, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T17:44

2024-11-08T17:44

2024-11-08T17:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

красноармейск

владимир рогов

вооруженные силы украины

олаф шольц

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Страны НАТО стали понимать, что Украина уже проиграла, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Сигналы уже распространяются очень быстро, что Украина проиграла", — отметил он.Полковник согласился со словами ведущего бывшего судьи верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано о том, что европейские и американские элиты в своих кругах уже признают поражение Киева в конфликте. Уилкерсон также добавил, что на западе политики также начали терять свое влияние, как это уже произошло в Германии с канцлером Олафом Шольцем."Теперь по всем странам НАТО, если у нас не произойдет изменений, причем значительных, довольно быстро, этот сигнал распространится довольно быстро", — резюмировал полковник.На этой неделе сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982722186.html

https://ria.ru/20241108/spetsoperatsiya-1982684384.html

донецк

красноармейск

донецкая народная республика

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в мире, донецк, красноармейск, владимир рогов, вооруженные силы украины, олаф шольц, донецкая народная республика