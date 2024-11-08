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В США раскрыли, что в странах НАТО начали говорить об Украине - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982736504.html
В США раскрыли, что в странах НАТО начали говорить об Украине
В США раскрыли, что в странах НАТО начали говорить об Украине - РИА Новости, 08.11.2024
В США раскрыли, что в странах НАТО начали говорить об Украине
Страны НАТО стали понимать, что Украина уже проиграла, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T17:44
2024-11-08T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
красноармейск
владимир рогов
вооруженные силы украины
олаф шольц
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Страны НАТО стали понимать, что Украина уже проиграла, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Сигналы уже распространяются очень быстро, что Украина проиграла", — отметил он.Полковник согласился со словами ведущего бывшего судьи верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано о том, что европейские и американские элиты в своих кругах уже признают поражение Киева в конфликте. Уилкерсон также добавил, что на западе политики также начали терять свое влияние, как это уже произошло в Германии с канцлером Олафом Шольцем."Теперь по всем странам НАТО, если у нас не произойдет изменений, причем значительных, довольно быстро, этот сигнал распространится довольно быстро", — резюмировал полковник.На этой неделе сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982722186.html
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в мире, донецк, красноармейск, владимир рогов, вооруженные силы украины, олаф шольц, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Красноармейск, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Олаф Шольц, Донецкая Народная Республика
В США раскрыли, что в странах НАТО начали говорить об Украине

Уилкерсон: в странах НАТО начали признавать поражение Украины

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Страны НАТО стали понимать, что Украина уже проиграла, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Сигналы уже распространяются очень быстро, что Украина проиграла", — отметил он.
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Полковник согласился со словами ведущего бывшего судьи верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано о том, что европейские и американские элиты в своих кругах уже признают поражение Киева в конфликте. Уилкерсон также добавил, что на западе политики также начали терять свое влияние, как это уже произошло в Германии с канцлером Олафом Шольцем.
"Теперь по всем странам НАТО, если у нас не произойдет изменений, причем значительных, довольно быстро, этот сигнал распространится довольно быстро", — резюмировал полковник.
На этой неделе сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКрасноармейскВладимир РоговВооруженные силы УкраиныОлаф ШольцДонецкая Народная Республика
 
 
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