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В ЕС обеспокоены прекращением поставок оружия Украине от США, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2024
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15:38 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982689338.html
В ЕС обеспокоены прекращением поставок оружия Украине от США, пишут СМИ
В ЕС обеспокоены прекращением поставок оружия Украине от США, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2024
В ЕС обеспокоены прекращением поставок оружия Украине от США, пишут СМИ
Лидеры стран ЕС обеспокоены тем, что победитель выборов президента США Дональд Трамп переложит на них финансовое бремя за конфликт на Украине и перестанет... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:38
2024-11-08T15:38
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
сергей лавров
нато
евросоюз
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лидеры стран ЕС обеспокоены тем, что победитель выборов президента США Дональд Трамп переложит на них финансовое бремя за конфликт на Украине и перестанет поставлять ей военную технику, которой может и не быть в доступе в Европе, передает агентство Блумберг. По данным агентства, которое ссылается на источники, лидеры стран блока пытаются понять, смогут ли они продолжит обеспечивать Киев помощью, если Трамп решит прекратить поддержку. "Значительная обеспокоенность связана с тем, что Трамп попытается перенести финансовое бремя на Европу", - пишет Блумберг. При этом ряд европейских чиновников также указывают на то, что настоящие проблемы проистекают из доступности некоторых военных ресурсов, которые поступают преимущественно из США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241107/es-1982461694.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато, евросоюз, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Выборы президента США — 2024
В ЕС обеспокоены прекращением поставок оружия Украине от США, пишут СМИ

Bloomberg: лидеры ЕС обеспокоены прекращением поставок оружия Украине

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лидеры стран ЕС обеспокоены тем, что победитель выборов президента США Дональд Трамп переложит на них финансовое бремя за конфликт на Украине и перестанет поставлять ей военную технику, которой может и не быть в доступе в Европе, передает агентство Блумберг.
По данным агентства, которое ссылается на источники, лидеры стран блока пытаются понять, смогут ли они продолжит обеспечивать Киев помощью, если Трамп решит прекратить поддержку.
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"Значительная обеспокоенность связана с тем, что Трамп попытается перенести финансовое бремя на Европу", - пишет Блумберг.
При этом ряд европейских чиновников также указывают на то, что настоящие проблемы проистекают из доступности некоторых военных ресурсов, которые поступают преимущественно из США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампСергей ЛавровНАТОЕвросоюзВыборы президента США — 2024
 
 
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