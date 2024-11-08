В офисе Зеленского обвинили депутатов Рады в работе в интересах России
Глава офиса Зеленского Ермак: некоторые депутаты Рады действуют в интересах РФ
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в пятницу заявил в своем Telegram-канале, что некоторые депутаты Верховной рады Украины не поддерживают планы Киева по урегулированию конфликта, а действуют в интересах России.
Депутат Рады Евгений Шевченко ранее в пятницу сообщил, что написал письмо победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу, в котором попросил его помочь в "прекращении диктатуры и беззакония" на Украине.
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"Некоторые депутаты, похоже, запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны. Если в их головах национальные интересы равны поражению Украины, то они совершают большую ошибку в интересах РФ. План победы Украины, формула мира - это путь к справедливости", - написал Ермак.
Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
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