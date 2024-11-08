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В ЕС не рассматривают передачу Украиной территорий, заявили в Хорватии - РИА Новости, 08.11.2024
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13:44 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982649362.html
В ЕС не рассматривают передачу Украиной территорий, заявили в Хорватии
В ЕС не рассматривают передачу Украиной территорий, заявили в Хорватии - РИА Новости, 08.11.2024
В ЕС не рассматривают передачу Украиной территорий, заявили в Хорватии
Члены ЕС, включая Венгрию, и страны-кандидаты в союз не рассматривают возможность разговоров о том, чтобы Украина отдала территории, заявил премьер Хорватии... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:44
2024-11-08T13:44
в мире
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БУДАПЕШТ, 8 ноя – РИА Новости. Члены ЕС, включая Венгрию, и страны-кандидаты в союз не рассматривают возможность разговоров о том, чтобы Украина отдала территории, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович. Глава хорватского правительства в четверг участвовал в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. В пятницу там же проходит неформальный саммит стран Евросоюза. "У всех большая приверженность тому, чтобы продолжить поддержку Украины во всех возможных аспектах, как это было до сих пор: политическую, экономическую, гуманитарную и военную. В этом абсолютно ничего не меняется, и никто не анонсирует какое-либо изменение позиции… Никто не говорит о том, чтобы Украина отдала свою территорию", - заявил Пленкович перед началом мероприятия в пятницу и добавил, что премьер Венгрии Виктор Орбан также "ничего не говорил об этом". По словам Пленковича, он еще в 2014 году предлагал опыт Хорватии в мирной реинтеграции территорий после войны в бывшей Югославии 1991-1995 годов, Минские соглашения напомнили ему в этом смысле решение вопроса хорватского Подунавья. Процесс мирной реинтеграции региона хорватского Подунавья после военного конфликта в бывшей Югославии проводился под руководством специальной миссии ООН UNTAES (UN Transitional Authority in Eastern Slavonia) с 1996 по 1998 годы на значительной части пограничных с нынешней Сербии территорий на северо-востоке Хорватии. Как заявил ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, после победы Дональда Трампа на выборах в США среди лидеров ЕС растет число тех, кто осторожно перестраивается с готовности финансировать Украину на мирное урегулирование. По его словам, победа Трампа создает новую ситуацию, а Европа "одна не может финансировать" конфликт.
https://ria.ru/20241105/khorvatiya-1982038040.html
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в мире, украина, венгрия, хорватия, андрей пленкович, виктор орбан, дональд трамп, евросоюз, оон
В мире, Украина, Венгрия, Хорватия, Андрей Пленкович, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Евросоюз, ООН
В ЕС не рассматривают передачу Украиной территорий, заявили в Хорватии

Пленкович: ЕС не рассматривает вопрос о том, чтобы Украина отдала территории

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 8 ноя – РИА Новости. Члены ЕС, включая Венгрию, и страны-кандидаты в союз не рассматривают возможность разговоров о том, чтобы Украина отдала территории, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович.
Глава хорватского правительства в четверг участвовал в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. В пятницу там же проходит неформальный саммит стран Евросоюза.
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"У всех большая приверженность тому, чтобы продолжить поддержку Украины во всех возможных аспектах, как это было до сих пор: политическую, экономическую, гуманитарную и военную. В этом абсолютно ничего не меняется, и никто не анонсирует какое-либо изменение позиции… Никто не говорит о том, чтобы Украина отдала свою территорию", - заявил Пленкович перед началом мероприятия в пятницу и добавил, что премьер Венгрии Виктор Орбан также "ничего не говорил об этом".
По словам Пленковича, он еще в 2014 году предлагал опыт Хорватии в мирной реинтеграции территорий после войны в бывшей Югославии 1991-1995 годов, Минские соглашения напомнили ему в этом смысле решение вопроса хорватского Подунавья.
Процесс мирной реинтеграции региона хорватского Подунавья после военного конфликта в бывшей Югославии проводился под руководством специальной миссии ООН UNTAES (UN Transitional Authority in Eastern Slavonia) с 1996 по 1998 годы на значительной части пограничных с нынешней Сербии территорий на северо-востоке Хорватии.
Как заявил ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, после победы Дональда Трампа на выборах в США среди лидеров ЕС растет число тех, кто осторожно перестраивается с готовности финансировать Украину на мирное урегулирование. По его словам, победа Трампа создает новую ситуацию, а Европа "одна не может финансировать" конфликт.
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