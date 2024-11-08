В Одесской области переименовали село в честь украинской военной разведки
Одесское село Первомайское переименовали в Гуровское в честь ведомства Буданова
© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов*
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Волна "декоммунизации" и "деколонизации" на Украине захлестнула не только города: в пятницу стало известно о переименовании села в Одесской области недалеко от границы с Молдавией - теперь оно называется в честь украинской военной разведки.
"В честь Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в рамках процесса деколонизации в Раздельнянском районе Одесской области село Первомайское переименовали в Гуровское", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, руководимого Кириллом Будановым*.
Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает власти еще до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В сентябре сообщалось, что Рада в рамках кампании "идеологически верного" переименования утвердила новые названия более чем для 300 населенных пунктов Украины. Так, село Гвардейское в Тернопольской области переименовали в Гниловоды, село Московский Бобрик в Сумской области стало Лебединым Бобриком, а Русская Буда в Хмельницкой области теперь будет называться Рассохской Будой.
Главное управление разведки Минобороны Украины создано в сентябре 1992 года, штаб-квартира находится в Киеве на Рыбальском острове. В октябре 2016 года была представлена новая эмблема украинской военной разведки — на ней изображена летящая сова c мечом в лапах на фоне Северного полушария. При этом острие меча направлено на территорию России, которая на эмблеме выделена более темным цветом.
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