https://ria.ru/20241108/ukraina-1982647160.html

В Одесской области переименовали село в честь украинской военной разведки

В Одесской области переименовали село в честь украинской военной разведки - РИА Новости, 08.11.2024

В Одесской области переименовали село в честь украинской военной разведки

Волна "декоммунизации" и "деколонизации" на Украине захлестнула не только города: в пятницу стало известно о переименовании села в Одесской области недалеко от... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T13:33

2024-11-08T13:33

2024-11-08T13:53

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Волна "декоммунизации" и "деколонизации" на Украине захлестнула не только города: в пятницу стало известно о переименовании села в Одесской области недалеко от границы с Молдавией - теперь оно называется в честь украинской военной разведки. "В честь Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в рамках процесса деколонизации в Раздельнянском районе Одесской области село Первомайское переименовали в Гуровское", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, руководимого Кириллом Будановым*. Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает власти еще до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В сентябре сообщалось, что Рада в рамках кампании "идеологически верного" переименования утвердила новые названия более чем для 300 населенных пунктов Украины. Так, село Гвардейское в Тернопольской области переименовали в Гниловоды, село Московский Бобрик в Сумской области стало Лебединым Бобриком, а Русская Буда в Хмельницкой области теперь будет называться Рассохской Будой.Главное управление разведки Минобороны Украины создано в сентябре 1992 года, штаб-квартира находится в Киеве на Рыбальском острове. В октябре 2016 года была представлена новая эмблема украинской военной разведки — на ней изображена летящая сова c мечом в лапах на фоне Северного полушария. При этом острие меча направлено на территорию России, которая на эмблеме выделена более темным цветом.* Внесен в России в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20241103/pushkin-1981694306.html

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973880009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, одесская область, россия, кирилл буданов*, гур минобороны украины