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В Одесской области переименовали село в честь украинской военной разведки - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 08.11.2024 (обновлено: 13:53 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982647160.html
В Одесской области переименовали село в честь украинской военной разведки
В Одесской области переименовали село в честь украинской военной разведки - РИА Новости, 08.11.2024
В Одесской области переименовали село в честь украинской военной разведки
Волна "декоммунизации" и "деколонизации" на Украине захлестнула не только города: в пятницу стало известно о переименовании села в Одесской области недалеко от... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:33
2024-11-08T13:53
специальная военная операция на украине
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россия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Волна "декоммунизации" и "деколонизации" на Украине захлестнула не только города: в пятницу стало известно о переименовании села в Одесской области недалеко от границы с Молдавией - теперь оно называется в честь украинской военной разведки. "В честь Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в рамках процесса деколонизации в Раздельнянском районе Одесской области село Первомайское переименовали в Гуровское", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, руководимого Кириллом Будановым*. Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает власти еще до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В сентябре сообщалось, что Рада в рамках кампании "идеологически верного" переименования утвердила новые названия более чем для 300 населенных пунктов Украины. Так, село Гвардейское в Тернопольской области переименовали в Гниловоды, село Московский Бобрик в Сумской области стало Лебединым Бобриком, а Русская Буда в Хмельницкой области теперь будет называться Рассохской Будой.Главное управление разведки Минобороны Украины создано в сентябре 1992 года, штаб-квартира находится в Киеве на Рыбальском острове. В октябре 2016 года была представлена новая эмблема украинской военной разведки — на ней изображена летящая сова c мечом в лапах на фоне Северного полушария. При этом острие меча направлено на территорию России, которая на эмблеме выделена более темным цветом.* Внесен в России в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20241103/pushkin-1981694306.html
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в мире, украина, одесская область, россия, кирилл буданов*, гур минобороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Россия, Кирилл Буданов*, ГУР Минобороны Украины
В Одесской области переименовали село в честь украинской военной разведки

Одесское село Первомайское переименовали в Гуровское в честь ведомства Буданова

© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов*
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Волна "декоммунизации" и "деколонизации" на Украине захлестнула не только города: в пятницу стало известно о переименовании села в Одесской области недалеко от границы с Молдавией - теперь оно называется в честь украинской военной разведки.
"В честь Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в рамках процесса деколонизации в Раздельнянском районе Одесской области село Первомайское переименовали в Гуровское", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, руководимого Кириллом Будановым*.
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В Полтаве вместо памятника Пушкину установили инсталляцию "Ракета"
3 ноября, 15:05
Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает власти еще до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В сентябре сообщалось, что Рада в рамках кампании "идеологически верного" переименования утвердила новые названия более чем для 300 населенных пунктов Украины. Так, село Гвардейское в Тернопольской области переименовали в Гниловоды, село Московский Бобрик в Сумской области стало Лебединым Бобриком, а Русская Буда в Хмельницкой области теперь будет называться Рассохской Будой.
Главное управление разведки Минобороны Украины создано в сентябре 1992 года, штаб-квартира находится в Киеве на Рыбальском острове. В октябре 2016 года была представлена новая эмблема украинской военной разведки — на ней изображена летящая сова c мечом в лапах на фоне Северного полушария. При этом острие меча направлено на территорию России, которая на эмблеме выделена более темным цветом.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов
Червоноград, Львовская область - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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20 сентября, 16:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдесская областьРоссияКирилл Буданов*ГУР Минобороны Украины
 
 
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