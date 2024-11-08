https://ria.ru/20241108/ukraina-1982642292.html

На Украине пожаловались на ситуацию в ВСУ

На Украине пожаловались на ситуацию в ВСУ - РИА Новости, 08.11.2024

На Украине пожаловались на ситуацию в ВСУ

Выступающая с критикой украинского военного командования депутат Рады Марьяна Безуглая заявила в Telegram-канале, что проходящие подготовку на полигонах ВСУ... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T13:19

2024-11-08T13:19

2024-11-08T17:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ровненская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Выступающая с критикой украинского военного командования депутат Рады Марьяна Безуглая заявила в Telegram-канале, что проходящие подготовку на полигонах ВСУ мобилизованные пьянствуют во время подготовки и массово дезертируют. Безуглая отметила, что пообщалась с военными, проходящими базовую общевойсковую подготовку на разных полигонах Украины. В частности, на одном из полигонов в Ровненской области мобилизованные рассказали ей, что у них ежедневно происходят случаи самовольного оставления части, однажды за ночь сбежали 14 человек. "На базовой общевойсковой подготовке процветало пьянство. Если ловили, оставляли на ночь в яме. Официальных санкций не было. Возможно, руководство не хотело портить статистику", - приводит слова военного Безуглая. Из лекарств, утверждают новобранцы, им выдают лишь парацетамол "от всех болезней". Один из военных пожаловался, что его рапорт о просьбе пройти медосмотр на предмет пневмонии был попросту отклонен командиром. "А стрельбы проходили хаотично. Кто не умел, стрелял интуитивно... У меня проблемы со зрением - мушку не видел, поэтому просто отстреливал боекомплект", - рассказал Безуглой один из новобранцев. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.

https://ria.ru/20241108/ssha-1982638827.html

украина

ровненская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, ровненская область, вооруженные силы украины