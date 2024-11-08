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На Украине пожаловались на ситуацию в ВСУ - РИА Новости, 08.11.2024
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13:19 08.11.2024 (обновлено: 17:07 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982642292.html
На Украине пожаловались на ситуацию в ВСУ
На Украине пожаловались на ситуацию в ВСУ - РИА Новости, 08.11.2024
На Украине пожаловались на ситуацию в ВСУ
Выступающая с критикой украинского военного командования депутат Рады Марьяна Безуглая заявила в Telegram-канале, что проходящие подготовку на полигонах ВСУ... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:19
2024-11-08T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ровненская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Выступающая с критикой украинского военного командования депутат Рады Марьяна Безуглая заявила в Telegram-канале, что проходящие подготовку на полигонах ВСУ мобилизованные пьянствуют во время подготовки и массово дезертируют. Безуглая отметила, что пообщалась с военными, проходящими базовую общевойсковую подготовку на разных полигонах Украины. В частности, на одном из полигонов в Ровненской области мобилизованные рассказали ей, что у них ежедневно происходят случаи самовольного оставления части, однажды за ночь сбежали 14 человек. "На базовой общевойсковой подготовке процветало пьянство. Если ловили, оставляли на ночь в яме. Официальных санкций не было. Возможно, руководство не хотело портить статистику", - приводит слова военного Безуглая. Из лекарств, утверждают новобранцы, им выдают лишь парацетамол "от всех болезней". Один из военных пожаловался, что его рапорт о просьбе пройти медосмотр на предмет пневмонии был попросту отклонен командиром. "А стрельбы проходили хаотично. Кто не умел, стрелял интуитивно... У меня проблемы со зрением - мушку не видел, поэтому просто отстреливал боекомплект", - рассказал Безуглой один из новобранцев. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.
https://ria.ru/20241108/ssha-1982638827.html
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в мире, украина, ровненская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ровненская область, Вооруженные силы Украины
На Украине пожаловались на ситуацию в ВСУ

Депутат Рады Безуглая: мобилизованные пьянствуют и массово дезертируют

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Выступающая с критикой украинского военного командования депутат Рады Марьяна Безуглая заявила в Telegram-канале, что проходящие подготовку на полигонах ВСУ мобилизованные пьянствуют во время подготовки и массово дезертируют.
Безуглая отметила, что пообщалась с военными, проходящими базовую общевойсковую подготовку на разных полигонах Украины. В частности, на одном из полигонов в Ровненской области мобилизованные рассказали ей, что у них ежедневно происходят случаи самовольного оставления части, однажды за ночь сбежали 14 человек. "На базовой общевойсковой подготовке процветало пьянство. Если ловили, оставляли на ночь в яме. Официальных санкций не было. Возможно, руководство не хотело портить статистику", - приводит слова военного Безуглая.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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Из лекарств, утверждают новобранцы, им выдают лишь парацетамол "от всех болезней". Один из военных пожаловался, что его рапорт о просьбе пройти медосмотр на предмет пневмонии был попросту отклонен командиром. "А стрельбы проходили хаотично. Кто не умел, стрелял интуитивно... У меня проблемы со зрением - мушку не видел, поэтому просто отстреливал боекомплект", - рассказал Безуглой один из новобранцев.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.
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