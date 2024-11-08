https://ria.ru/20241108/ukraina-1982618667.html

"Будем расплачиваться": украинские военные забили тревогу из-за слов Трампа

"Будем расплачиваться": украинские военные забили тревогу из-за слов Трампа - РИА Новости, 08.11.2024

"Будем расплачиваться": украинские военные забили тревогу из-за слов Трампа

Украинские военные напуганы после победы Дональда Трампа на выборах в США из-за его заявлений о прекращении помощи Киеву, пишет Business Insider. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T11:30

2024-11-08T11:30

2024-11-08T11:30

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украинские военные напуганы после победы Дональда Трампа на выборах в США из-за его заявлений о прекращении помощи Киеву, пишет Business Insider."После победы Дональда Трампа на президентских выборах в среду украинские солдаты, сопротивляющиеся российскому натиску, проснулись в неопределенном будущем", — говорится в публикации.Как отмечают авторы материала, в ВСУ хорошо помнят предыдущие высказывания избранного президента США о необходимости сократить помощь Украине."Трамп абсолютно непредсказуем в своем подходе <…>. Расплачиваться мы будем своими жизнями", — пожаловался изданию капитан Сил территориальной обороны Украины Олег Голубенко.В ВСУ также опасаются, что республиканец может надавать на киевское руководство, чтобы оно отказалось от территорий и заключило мирное соглашение с Россией, говорится в статье.Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах завершит конфликт на Украине за одни сутки.Накануне президент России Владимир Путин отметил, что слова избранного президента США об украинском кризисе заслуживают внимания.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241108/vsu-1982585147.html

https://ria.ru/20241108/tramp-1982593879.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, дональд трамп, выборы президента сша — 2024