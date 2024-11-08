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"Будем расплачиваться": украинские военные забили тревогу из-за слов Трампа
"Будем расплачиваться": украинские военные забили тревогу из-за слов Трампа - РИА Новости, 08.11.2024
"Будем расплачиваться": украинские военные забили тревогу из-за слов Трампа
Украинские военные напуганы после победы Дональда Трампа на выборах в США из-за его заявлений о прекращении помощи Киеву, пишет Business Insider. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:30
2024-11-08T11:30
2024-11-08T11:30
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украинские военные напуганы после победы Дональда Трампа на выборах в США из-за его заявлений о прекращении помощи Киеву, пишет Business Insider."После победы Дональда Трампа на президентских выборах в среду украинские солдаты, сопротивляющиеся российскому натиску, проснулись в неопределенном будущем", — говорится в публикации.Как отмечают авторы материала, в ВСУ хорошо помнят предыдущие высказывания избранного президента США о необходимости сократить помощь Украине."Трамп абсолютно непредсказуем в своем подходе <…>. Расплачиваться мы будем своими жизнями", — пожаловался изданию капитан Сил территориальной обороны Украины Олег Голубенко.В ВСУ также опасаются, что республиканец может надавать на киевское руководство, чтобы оно отказалось от территорий и заключило мирное соглашение с Россией, говорится в статье.Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах завершит конфликт на Украине за одни сутки.Накануне президент России Владимир Путин отметил, что слова избранного президента США об украинском кризисе заслуживают внимания.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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"Будем расплачиваться": украинские военные забили тревогу из-за слов Трампа
BI: солдаты ВСУ боятся, что за решения Трампа они будут расплачиваться жизнями