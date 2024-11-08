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"Будем расплачиваться": украинские военные забили тревогу из-за слов Трампа - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982618667.html
"Будем расплачиваться": украинские военные забили тревогу из-за слов Трампа
"Будем расплачиваться": украинские военные забили тревогу из-за слов Трампа - РИА Новости, 08.11.2024
"Будем расплачиваться": украинские военные забили тревогу из-за слов Трампа
Украинские военные напуганы после победы Дональда Трампа на выборах в США из-за его заявлений о прекращении помощи Киеву, пишет Business Insider. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:30
2024-11-08T11:30
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вооруженные силы рф
дональд трамп
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украинские военные напуганы после победы Дональда Трампа на выборах в США из-за его заявлений о прекращении помощи Киеву, пишет Business Insider."После победы Дональда Трампа на президентских выборах в среду украинские солдаты, сопротивляющиеся российскому натиску, проснулись в неопределенном будущем", — говорится в публикации.Как отмечают авторы материала, в ВСУ хорошо помнят предыдущие высказывания избранного президента США о необходимости сократить помощь Украине."Трамп абсолютно непредсказуем в своем подходе &lt;…&gt;. Расплачиваться мы будем своими жизнями", — пожаловался изданию капитан Сил территориальной обороны Украины Олег Голубенко.В ВСУ также опасаются, что республиканец может надавать на киевское руководство, чтобы оно отказалось от территорий и заключило мирное соглашение с Россией, говорится в статье.Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах завершит конфликт на Украине за одни сутки.Накануне президент России Владимир Путин отметил, что слова избранного президента США об украинском кризисе заслуживают внимания.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241108/vsu-1982585147.html
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
"Будем расплачиваться": украинские военные забили тревогу из-за слов Трампа

BI: солдаты ВСУ боятся, что за решения Трампа они будут расплачиваться жизнями

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украинские военные напуганы после победы Дональда Трампа на выборах в США из-за его заявлений о прекращении помощи Киеву, пишет Business Insider.
"После победы Дональда Трампа на президентских выборах в среду украинские солдаты, сопротивляющиеся российскому натиску, проснулись в неопределенном будущем", — говорится в публикации.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
СМИ узнали об отчаянном поступке солдат ВСУ
Вчера, 09:01
Как отмечают авторы материала, в ВСУ хорошо помнят предыдущие высказывания избранного президента США о необходимости сократить помощь Украине.
«
"Трамп абсолютно непредсказуем в своем подходе <…>. Расплачиваться мы будем своими жизнями", — пожаловался изданию капитан Сил территориальной обороны Украины Олег Голубенко.
В ВСУ также опасаются, что республиканец может надавать на киевское руководство, чтобы оно отказалось от территорий и заключило мирное соглашение с Россией, говорится в статье.
Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах завершит конфликт на Украине за одни сутки.
Накануне президент России Владимир Путин отметил, что слова избранного президента США об украинском кризисе заслуживают внимания.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
"За 24 часа": на Западе рассказали, что сделает Трамп с Украиной
Вчера, 09:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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