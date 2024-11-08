https://ria.ru/20241108/ukraina-1982590220.html

В Херсонской области заявили о поражении объекта критической инфраструктуры

В Херсонской области заявили о поражении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 08.11.2024

В Херсонской области заявили о поражении объекта критической инфраструктуры

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о поражении объекта критической инфраструктуры на... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T09:24

2024-11-08T09:24

2024-11-08T09:24

специальная военная операция на украине

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херсонская область

днепр (город)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о поражении объекта критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части области. "...Попали в объект критической инфраструктуры,", - написал Прокудин в своем Telegram-канале, не уточнив, о каком именно объекте идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241108/lebedev-1982588845.html

россия

херсонская область

днепр (город)

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в мире, россия, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины