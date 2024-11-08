https://ria.ru/20241108/ukraina-1982583212.html

Экс-подполковник СБУ оценил "план победы" Зеленского

Экс-подполковник СБУ оценил "план победы" Зеленского - РИА Новости, 08.11.2024

Экс-подполковник СБУ оценил "план победы" Зеленского

Среди простых украинцев многие не поддерживают так называемый "план победы" Владимира Зеленского, так как он подразумевает продолжение боевых действий и... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T08:35

2024-11-08T08:35

2024-11-08T08:54

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

владимир зеленский

василий прозоров

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Среди простых украинцев многие не поддерживают так называемый "план победы" Владимира Зеленского, так как он подразумевает продолжение боевых действий и расплату Украины за поддержку Запада своими ресурсами, сообщил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "План победы, который презентовал Зеленский, это как раз-таки продолжение войны. Потому что там вообще нет слова о мире. Там "предоставьте нам ракеты, предоставьте нам свои военные контингенты, мы будем бить по России для того, чтобы склонить Россию к миру". Вот там так было", - заявил Прозоров. По его данным, за помощь Киев будет рассчитываться с Западом недрами и пахотной землей Украины. "Судя по тому, с кем я общаюсь на Украине, опять же, комментарии (в чатах), опять же, статьи, народ так, мягко говоря, негативно отнесся к этому плану. Потому что, спрашивается, а смысл (для Киева) был тогда этой войны? Если мы все недра отдаем Западу, чтобы воевать с Россией. Так может, надо было отдать все России вначале и не воевать с ними?", - передает Прозоров рассуждения простых украинцев. Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981607101.html

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981712565.html

https://ria.ru/20241023/ssha-1979418485.html

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Экс-подполковник СБУ Прозоров: украинцы негативно относятся к "плану" Зеленского Среди простых украинцев многие не поддерживают "план" Зеленского, так как он подразумевает продолжение боевых действий и расплату Украины ресурсами за поддержку Запада, сообщил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. 2024-11-08T08:35 true PT0M53S

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Ольга Фомченкова

россия, украина, киев, владимир зеленский, василий прозоров, дмитрий песков, нато, служба безопасности украины, в мире