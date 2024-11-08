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Южная Корея и США проведут совместные учения по отражению космических угроз - РИА Новости, 08.11.2024
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18:07 08.11.2024
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Южная Корея и США проведут совместные учения по отражению космических угроз
Южная Корея и США проведут совместные учения по отражению космических угроз - РИА Новости, 08.11.2024
Южная Корея и США проведут совместные учения по отражению космических угроз
Южная Корея и США договорились проводить регулярные совместные учения по отражению космических угроз, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейское... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T18:07
2024-11-08T18:07
в мире
сша
южная корея
вашингтон (штат)
gps
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СЕУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Южная Корея и США договорились проводить регулярные совместные учения по отражению космических угроз, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейское министерство обороны. "Стороны договорились организовать новые совместные учения Южной Кореи и США по реагированию на космические угрозы и впервые провести их в первой половине следующего года. Цель - проводить их на регулярной основе один раз в год", - пишет Рёнхап. Соответствующая договоренность была достигнута в Вашингтоне 7 ноября в ходе проведения 23-го заседания рабочей группы по оборонной политике в космосе (SCWG). Южную Корею на переговорах представлял глава рабочей группы по поддержке создания Стратегического командования южнокорейских вооруженных сил Пак Хи Чжон, а американскую делегацию возглавлял зампомощника министра обороны по космосу и противоракетной обороне Дэвид Ворланд. Представители оборонных ведомств двух стран договорились также о присоединении южнокорейских военных к программе космических войск США "Совместная рабочая группа - подразделение оборонных и коммерческих космических операций" (JCO Cell). Данное подразделение, как отмечает Рёнхап, представляет собой организацию, обеспечивающую слежение за деятельностью разведывательных спутников противника. В ее работе уже принимают участие 15 государств, и после обучения военных специалистов, которые будут обеспечивать южнокорейское участие, Сеул официально присоединится к программе с 1 января следующего года. Кроме того, стороны решили продолжить усилия по созданию с 2024 года системы обмена информацией с американских спутников раннего предупреждения (SEWS), открытию в Южной Корее специализированных учебных программ космических войск США, а также обсудить командирование в эти войска южнокорейских офицеров связи. Южная Корея и США в конце апреля уже проводили совместные космические учения, направленные на отражение атак со стороны КНДР на американскую глобальную систему позиционирования (GPS). В ходе тренировки эскадрилья космических операций ВВС Южной Кореи и Военно-космические силы США в Корее, как сообщалось, впервые сформировали объединенную команду. В учениях использовались данные, собранные американскими военными спутниками, но команда также обсудила пути интеграции южнокорейских спутников в реальные миссии и операции. Эскадрилья космических операций была создана в Южной Корее в декабре 2022 года как интегрированное подразделение для космических операций и наблюдения за развивающимися космическими возможностями Пхеньяна. Космические силы США в Корее были созданы также в декабре 2022 года как первое подразделение космических сил США, размещенное на территории иностранного государства. КНДР запустила свой первый военный разведывательный спутник в ноябре прошлого года и заявляла о планах вывести на орбиту еще несколько космических аппаратов в этом году. Первая попытка в мае оказалась неудачной: первая ступень новой ракеты-носителя "Маллигён-1-1" взорвалась в воздухе. Южнокорейские военные, как сообщалось, внимательно следят за подготовкой КНДР к очередному запуску.
https://ria.ru/20241031/sotrudnichestvo-1981174432.html
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сша
южная корея
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в мире, сша, южная корея, вашингтон (штат), gps
В мире, США, Южная Корея, Вашингтон (штат), GPS
Южная Корея и США проведут совместные учения по отражению космических угроз

Ренхап: Южная Корея и США проведут учения по отражению космических угроз

© AP Photo / Noah BergerВоеннослужащий военно-космических сил США
Военнослужащий военно-космических сил США - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Noah Berger
Военнослужащий военно-космических сил США. Архивное фото
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СЕУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Южная Корея и США договорились проводить регулярные совместные учения по отражению космических угроз, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
"Стороны договорились организовать новые совместные учения Южной Кореи и США по реагированию на космические угрозы и впервые провести их в первой половине следующего года. Цель - проводить их на регулярной основе один раз в год", - пишет Рёнхап.
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Соответствующая договоренность была достигнута в Вашингтоне 7 ноября в ходе проведения 23-го заседания рабочей группы по оборонной политике в космосе (SCWG). Южную Корею на переговорах представлял глава рабочей группы по поддержке создания Стратегического командования южнокорейских вооруженных сил Пак Хи Чжон, а американскую делегацию возглавлял зампомощника министра обороны по космосу и противоракетной обороне Дэвид Ворланд.
Представители оборонных ведомств двух стран договорились также о присоединении южнокорейских военных к программе космических войск США "Совместная рабочая группа - подразделение оборонных и коммерческих космических операций" (JCO Cell). Данное подразделение, как отмечает Рёнхап, представляет собой организацию, обеспечивающую слежение за деятельностью разведывательных спутников противника. В ее работе уже принимают участие 15 государств, и после обучения военных специалистов, которые будут обеспечивать южнокорейское участие, Сеул официально присоединится к программе с 1 января следующего года.
Кроме того, стороны решили продолжить усилия по созданию с 2024 года системы обмена информацией с американских спутников раннего предупреждения (SEWS), открытию в Южной Корее специализированных учебных программ космических войск США, а также обсудить командирование в эти войска южнокорейских офицеров связи.
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Эскадрилья космических операций была создана в Южной Корее в декабре 2022 года как интегрированное подразделение для космических операций и наблюдения за развивающимися космическими возможностями Пхеньяна. Космические силы США в Корее были созданы также в декабре 2022 года как первое подразделение космических сил США, размещенное на территории иностранного государства.
КНДР запустила свой первый военный разведывательный спутник в ноябре прошлого года и заявляла о планах вывести на орбиту еще несколько космических аппаратов в этом году. Первая попытка в мае оказалась неудачной: первая ступень новой ракеты-носителя "Маллигён-1-1" взорвалась в воздухе. Южнокорейские военные, как сообщалось, внимательно следят за подготовкой КНДР к очередному запуску.
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