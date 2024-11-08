https://ria.ru/20241108/ucheniya-1982739933.html

Южная Корея и США проведут совместные учения по отражению космических угроз

Южная Корея и США проведут совместные учения по отражению космических угроз - РИА Новости, 08.11.2024

Южная Корея и США проведут совместные учения по отражению космических угроз

Южная Корея и США договорились проводить регулярные совместные учения по отражению космических угроз, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейское... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T18:07

2024-11-08T18:07

2024-11-08T18:07

в мире

сша

южная корея

вашингтон (штат)

gps

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818346952_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_eb26492a30bc79c335c7156d82bfe9e1.jpg

СЕУЛ, 8 ноя - РИА Новости. Южная Корея и США договорились проводить регулярные совместные учения по отражению космических угроз, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейское министерство обороны. "Стороны договорились организовать новые совместные учения Южной Кореи и США по реагированию на космические угрозы и впервые провести их в первой половине следующего года. Цель - проводить их на регулярной основе один раз в год", - пишет Рёнхап. Соответствующая договоренность была достигнута в Вашингтоне 7 ноября в ходе проведения 23-го заседания рабочей группы по оборонной политике в космосе (SCWG). Южную Корею на переговорах представлял глава рабочей группы по поддержке создания Стратегического командования южнокорейских вооруженных сил Пак Хи Чжон, а американскую делегацию возглавлял зампомощника министра обороны по космосу и противоракетной обороне Дэвид Ворланд. Представители оборонных ведомств двух стран договорились также о присоединении южнокорейских военных к программе космических войск США "Совместная рабочая группа - подразделение оборонных и коммерческих космических операций" (JCO Cell). Данное подразделение, как отмечает Рёнхап, представляет собой организацию, обеспечивающую слежение за деятельностью разведывательных спутников противника. В ее работе уже принимают участие 15 государств, и после обучения военных специалистов, которые будут обеспечивать южнокорейское участие, Сеул официально присоединится к программе с 1 января следующего года. Кроме того, стороны решили продолжить усилия по созданию с 2024 года системы обмена информацией с американских спутников раннего предупреждения (SEWS), открытию в Южной Корее специализированных учебных программ космических войск США, а также обсудить командирование в эти войска южнокорейских офицеров связи. Южная Корея и США в конце апреля уже проводили совместные космические учения, направленные на отражение атак со стороны КНДР на американскую глобальную систему позиционирования (GPS). В ходе тренировки эскадрилья космических операций ВВС Южной Кореи и Военно-космические силы США в Корее, как сообщалось, впервые сформировали объединенную команду. В учениях использовались данные, собранные американскими военными спутниками, но команда также обсудила пути интеграции южнокорейских спутников в реальные миссии и операции. Эскадрилья космических операций была создана в Южной Корее в декабре 2022 года как интегрированное подразделение для космических операций и наблюдения за развивающимися космическими возможностями Пхеньяна. Космические силы США в Корее были созданы также в декабре 2022 года как первое подразделение космических сил США, размещенное на территории иностранного государства. КНДР запустила свой первый военный разведывательный спутник в ноябре прошлого года и заявляла о планах вывести на орбиту еще несколько космических аппаратов в этом году. Первая попытка в мае оказалась неудачной: первая ступень новой ракеты-носителя "Маллигён-1-1" взорвалась в воздухе. Южнокорейские военные, как сообщалось, внимательно следят за подготовкой КНДР к очередному запуску.

https://ria.ru/20241031/sotrudnichestvo-1981174432.html

https://ria.ru/20241104/ssha-1981829414.html

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981825889.html

сша

южная корея

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, южная корея, вашингтон (штат), gps