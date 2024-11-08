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Ковальчук: россиянам предложили работать в ЦЕРН под "нейтральным флагом" - РИА Новости, 08.11.2024
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07:20 08.11.2024 (обновлено: 09:23 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/tsern-1982578647.html
Ковальчук: россиянам предложили работать в ЦЕРН под "нейтральным флагом"
Ковальчук: россиянам предложили работать в ЦЕРН под "нейтральным флагом" - РИА Новости, 08.11.2024
Ковальчук: россиянам предложили работать в ЦЕРН под "нейтральным флагом"
Запад придумал завуалированную схему возвращения российских ученых в проекты Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), но Россия отвергает двойные... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T07:20
2024-11-08T09:23
космос - риа наука
россия
дубна
московская область (подмосковье)
михаил ковальчук
мария захарова
объединенный институт ядерных исследований
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Запад придумал завуалированную схему возвращения российских ученых в проекты Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), но Россия отвергает двойные стандарты, заявил в интервью РИА Новости президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. "Наше государство — точно нет, категорически по двойным стандартам мы работать не будем. Хотя, очевидно, Запад по-прежнему заинтересован в нашем участии", — сказал он.Ковальчук пояснил, что после начала специальной военной операции на Украине западные партнеры начали ограничивать участие российских ученых в совместных проектах и лишили доступа в ЦЕРН сотрудников российских институтов. При этом они предложили, чтобы российские специалисты вернулись в родные институты и зачислились по совместительству в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, а затем с этой новой международной аффилиацией продолжили работу в ЦЕРН. "Но так не выйдет", — подчеркнул Ковальчук.По его словам, "кто хочет, пусть туда едут, там живут". В марте официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье заявил РИА Новости, что с 30 ноября организация прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, связанными с Россией. В российском МИД это решение назвали политизированным и абсолютно неприемлемым, отметив, что военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований.
https://ria.ru/20240926/tsern-1974736814.html
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космос - риа наука, россия, дубна, московская область (подмосковье), михаил ковальчук, мария захарова, объединенный институт ядерных исследований
Космос - РИА Наука, Россия, Дубна, Московская область (Подмосковье), Михаил Ковальчук, Мария Захарова, Объединенный институт ядерных исследований
Ковальчук: россиянам предложили работать в ЦЕРН под "нейтральным флагом"

Ковальчук: Запад предлагает россиянам работать в ЦЕРН в международном статусе

© AP Photo / Martial TrezziniТоннель большого адронного коллайдера Европейской организации по ядерным исследованиям недалеко от Женевы
Тоннель большого адронного коллайдера Европейской организации по ядерным исследованиям недалеко от Женевы - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Martial Trezzini
Тоннель большого адронного коллайдера Европейской организации по ядерным исследованиям недалеко от Женевы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Запад придумал завуалированную схему возвращения российских ученых в проекты Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), но Россия отвергает двойные стандарты, заявил в интервью РИА Новости президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
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"Наше государство — точно нет, категорически по двойным стандартам мы работать не будем. Хотя, очевидно, Запад по-прежнему заинтересован в нашем участии", — сказал он.
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Ковальчук пояснил, что после начала специальной военной операции на Украине западные партнеры начали ограничивать участие российских ученых в совместных проектах и лишили доступа в ЦЕРН сотрудников российских институтов. При этом они предложили, чтобы российские специалисты вернулись в родные институты и зачислились по совместительству в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, а затем с этой новой международной аффилиацией продолжили работу в ЦЕРН.

Объединенный институт ядерных исследований в Дубне (ОИЯИ) — международная межправительственная научная организация, в состав которой входят 16 стран. Здесь проводятся фундаментальные теоретические и экспериментальные исследования в области физики частиц, ядерной физики, физики конденсированных сред и высоких энергий.

"Но так не выйдет", — подчеркнул Ковальчук.
По его словам, "кто хочет, пусть туда едут, там живут".
В марте официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье заявил РИА Новости, что с 30 ноября организация прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, связанными с Россией. В российском МИД это решение назвали политизированным и абсолютно неприемлемым, отметив, что военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований.
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