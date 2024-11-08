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Путин на Совбезе предложил обсудить защиту транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 08.11.2024
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13:46 08.11.2024 (обновлено: 13:57 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/transport-1982649720.html
Путин на Совбезе предложил обсудить защиту транспортной инфраструктуры
Путин на Совбезе предложил обсудить защиту транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 08.11.2024
Путин на Совбезе предложил обсудить защиту транспортной инфраструктуры
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить меры антитеррористической защищенности транспорта и... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:46
2024-11-08T13:57
безопасность
совет безопасности рф
владимир путин
россия
роман старовойт
владимир колокольцев
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить меры антитеррористической защищенности транспорта и транспортной инфраструктуры."Мы с вами регулярно обращаемся к вопросам, связанным с усилением мер защиты от террористических угроз различных объектов. На этот раз предлагаю поговорить, на этом совещании затронем вопрос о мерах антитеррористической защищенности транспорта и транспортной инфраструктуры", - сказал Путин во время совещания в пятницу.Президент предложил выступить с докладами министру транспорта РФ Роману Старовойту и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.
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безопасность, совет безопасности рф, владимир путин, россия, роман старовойт, владимир колокольцев
Безопасность, Совет Безопасности РФ, Владимир Путин, Россия, Роман Старовойт, Владимир Колокольцев
Путин на Совбезе предложил обсудить защиту транспортной инфраструктуры

Путин на СБ РФ предложил обсудить меры защищенности транспортной инфраструктуры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить меры антитеррористической защищенности транспорта и транспортной инфраструктуры.
"Мы с вами регулярно обращаемся к вопросам, связанным с усилением мер защиты от террористических угроз различных объектов. На этот раз предлагаю поговорить, на этом совещании затронем вопрос о мерах антитеррористической защищенности транспорта и транспортной инфраструктуры", - сказал Путин во время совещания в пятницу.
Президент предложил выступить с докладами министру транспорта РФ Роману Старовойту и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.
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БезопасностьСовет Безопасности РФВладимир ПутинРоссияРоман СтаровойтВладимир Колокольцев
 
 
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