https://ria.ru/20241108/transport-1982649720.html

Путин на Совбезе предложил обсудить защиту транспортной инфраструктуры

Путин на Совбезе предложил обсудить защиту транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 08.11.2024

Путин на Совбезе предложил обсудить защиту транспортной инфраструктуры

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить меры антитеррористической защищенности транспорта и... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T13:46

2024-11-08T13:46

2024-11-08T13:57

безопасность

совет безопасности рф

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить меры антитеррористической защищенности транспорта и транспортной инфраструктуры."Мы с вами регулярно обращаемся к вопросам, связанным с усилением мер защиты от террористических угроз различных объектов. На этот раз предлагаю поговорить, на этом совещании затронем вопрос о мерах антитеррористической защищенности транспорта и транспортной инфраструктуры", - сказал Путин во время совещания в пятницу.Президент предложил выступить с докладами министру транспорта РФ Роману Старовойту и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

https://ria.ru/20241102/bpla-1981627583.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, совет безопасности рф, владимир путин, россия, роман старовойт, владимир колокольцев