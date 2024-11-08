https://ria.ru/20241108/transport-1982649720.html
Путин на Совбезе предложил обсудить защиту транспортной инфраструктуры
Путин на Совбезе предложил обсудить защиту транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 08.11.2024
Путин на Совбезе предложил обсудить защиту транспортной инфраструктуры
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить меры антитеррористической защищенности транспорта и... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:46
2024-11-08T13:46
2024-11-08T13:57
безопасность
совет безопасности рф
владимир путин
россия
роман старовойт
владимир колокольцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972136908_172:49:3073:1681_1920x0_80_0_0_68aca4e07ffbb975cec03030aa9f70d1.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить меры антитеррористической защищенности транспорта и транспортной инфраструктуры."Мы с вами регулярно обращаемся к вопросам, связанным с усилением мер защиты от террористических угроз различных объектов. На этот раз предлагаю поговорить, на этом совещании затронем вопрос о мерах антитеррористической защищенности транспорта и транспортной инфраструктуры", - сказал Путин во время совещания в пятницу.Президент предложил выступить с докладами министру транспорта РФ Роману Старовойту и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.
https://ria.ru/20241102/bpla-1981627583.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972136908_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_98043e086bc0e3f6fc06baf95e8dca9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, совет безопасности рф, владимир путин, россия, роман старовойт, владимир колокольцев
Безопасность, Совет Безопасности РФ, Владимир Путин, Россия, Роман Старовойт, Владимир Колокольцев
Путин на Совбезе предложил обсудить защиту транспортной инфраструктуры
Путин на СБ РФ предложил обсудить меры защищенности транспортной инфраструктуры