https://ria.ru/20241108/tramp-1982763815.html

ФБР заявило о причастности КСИР к подготовке покушения на Трампа

ФБР заявило о причастности КСИР к подготовке покушения на Трампа - РИА Новости, 08.11.2024

ФБР заявило о причастности КСИР к подготовке покушения на Трампа

ФБР утверждает, что неназванный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) планировал убийство победившего на... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T21:09

2024-11-08T21:09

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. ФБР утверждает, что неназванный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) планировал убийство победившего на выборах президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Минюст в пятницу раскрыл уголовные обвинения о предотвращенном заговоре с целью убийства Трампа перед президентскими выборами", - говорится в сообщении. В материалах, переданных в суд Манхэттена, как отмечает агентство, утверждается, что "неназванный чиновник КСИР в сентябре прошлого года поручил своему контакту составить план слежки и последующего убийства Трампа". Другие подробности не приводятся. Ранее сам политик, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Иран в том, что тот уже якобы предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в адрес Трампа и может повторить их. Трамп подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и сообщил, что американские военные "наблюдают и ждут", как будет развиваться ситуация. В середине июля в США был задержан 46-летний пакистанец Азиф Мерчант, которому было предъявлено обвинение в попытке организовать заказные убийства политиков и чиновников в США. Согласно документам прокуратуры, фигурант в апреле побывал в Иране, а затем, прибыв в Штаты, якобы начал готовить покушения. Никаких фамилий вероятный жертв минюст не называл, но СМИ предполагали, что именно эта ситуация привела к увеличению штата охраны Трампа на период предвыборной кампании. В Тегеране заявления о якобы вынашиваемых планах по устранению Трампа отвергали. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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в мире, справки, сша, иран, манхэттен, дональд трамп, камала харрис, джо байден, фбр, nbc, выборы президента сша — 2024