https://ria.ru/20241108/tramp-1982761557.html

Суд в Вашингтоне приостановил дело о вмешательстве в выборы против Трампа

Суд в Вашингтоне приостановил дело о вмешательстве в выборы против Трампа - РИА Новости, 08.11.2024

Суд в Вашингтоне приостановил дело о вмешательстве в выборы против Трампа

Спецпрокурор по делу о вмешательстве в выборы против победившего в борьбе за пост президента США Дональда Трампа предупредил суд, что придется учесть результаты РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T20:49

2024-11-08T20:49

2024-11-08T21:00

в мире

вашингтон (штат)

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камала харрис

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Спецпрокурор по делу о вмешательстве в выборы против победившего в борьбе за пост президента США Дональда Трампа предупредил суд, что придется учесть результаты состоявшегося голосования, следует из опубликованного ходатайства."Правительство с уважением просит суд отменить нынешние дедлайны и расписание предварительных слушаний, чтобы правительство смогло оценить беспрецедентные обстоятельства и определить подходящий курс действий, соответствующий подходам минюста", - говорится в ходатайстве, с которым ознакомилось РИА Новости.Суд со своей стороны, удовлетворил это прошение и постановил, что до 2 декабря прокуратура должна представить отчет о своих дальнейших намерениях.Американские СМИ считают, что после победы Трампа на выборах минюсту придется прекратить уголовные дела против него. Политик стал первым экс-президентом, которого привлекали к уголовной ответственности, и, соответственно, первым победителем выборов в американской истории, подвергающимся уголовному преследованию.Трамп ранее просил прекратить уголовные дела против него, ссылаясь на постановление Верховного суда США о том, что у него есть иммунитет от юридического преследования за действия на посту. Высшая инстанция при этом сочла, что неприкосновенность не является абсолютной, а распространяется только на действия в официальном качестве.В Вашингтоне рассматривается дело, в рамках которого Трапу вменяют причастность к штурму Капитолия. Сторонники Трампа 6 января 2021 года напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называл попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.Новые выборы президента США прошли 5 ноября. Трамп обошел соперника от демократов Камалу Харрис.

https://ria.ru/20241106/politico-1982257072.html

https://ria.ru/20241107/ulovka-1982342049.html

https://ria.ru/20241107/tramp-1982341892.html

вашингтон (штат)

сша

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в мире, вашингтон (штат), дональд трамп, сша, джо байден, камала харрис