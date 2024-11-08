https://ria.ru/20241108/tramp-1982744582.html

Эксперт оценил шансы Трампа решить конфликт на Украине за сутки

Эксперт оценил шансы Трампа решить конфликт на Украине за сутки - РИА Новости, 08.11.2024

Эксперт оценил шансы Трампа решить конфликт на Украине за сутки

Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, не сможет покончить с конфликтом на Украине за одни сутки или оперативно разрешить кризис на Ближнем... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T18:35

2024-11-08T18:35

2024-11-08T18:36

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, не сможет покончить с конфликтом на Украине за одни сутки или оперативно разрешить кризис на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Объединенного центра исследований Шелкового пути и Турецкого центра в институте политики безопасности и развития в Стокгольме Гарет Дженкинс. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. "Я не думаю, что Трамп сможет закончить конфликт между Россией и Украиной за сутки. В конечном счете, любое решение конфликта может поступить только от самих России и Украины", - полагает собеседник агентства. Как считает эксперт, Трамп, возможно, и не свернет военную помощь Киеву целиком, но, по всей видимости, сократит ее объемы. Дженкинс также обратил внимание, что переизбранием Трампа оказался доволен премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, который испытывает натянутые отношения с действующей администрацией президента США Джо Байдена. "Но решение палестино-израильского конфликта потребует терпения и деликатности. Это не те черты, которыми известен Трамп", - резюмирует эксперт. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html

https://ria.ru/20241105/vybory-1981861106.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982190753.html

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