"Это будет опасно": Трампу рассказали, во что он вляпался на Украине
Меркурис: Трамп будет в слабом положении на переговорах с Россией по Украине
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Избранному президенту США Дональду Трампу будет лучше прекратить помощь Украине и отойти от процесса урегулирования конфликта, так как в любых переговорах с Россией позиции Москвы будут сильнее, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Русские будут иметь преимущество в любых переговорах, которые с ними будут вести США. Россия находится в более сильной позиции. Я думаю, что для США и администрации Трампа было бы опасно втягиваться в это", — отметил он.
По мнению аналитика, из-за успехов России на поле боя у Вашингтона больше не осталось хороших для него решений. Лучшее, что может сделать администрация Трампа, считает он, — это полностью уйти с Украины и прекратить всякую помощь киевскому режиму. В противном случае США могут еще больше увязнуть в конфликте без каких-либо перспектив, добавил Меркурис.
«
"США лучше уйти, чем принимать в этом более активное участие. Это не значит, что это удовлетворительный или хороший исход, но, учитывая, что русские выигрывают войну, хорошего результата для США у этой катастрофы нет", — заявил эксперт.
Аналитик напомнил, что украинский кризис начался при демократах, и посоветовал Трампу возложить всю ответственность за провал политики США на уходящего президента Джо Байдена.
Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах завершит конфликт на Украине за одни сутки.
Накануне президент России Владимир Путин отметил, что слова избранного президента США об украинском кризисе заслуживают внимания.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.