https://ria.ru/20241108/tramp-1982679215.html

"Это будет опасно": Трампу рассказали, во что он вляпался на Украине

"Это будет опасно": Трампу рассказали, во что он вляпался на Украине - РИА Новости, 08.11.2024

"Это будет опасно": Трампу рассказали, во что он вляпался на Украине

Избранному президенту США Дональду Трампу будет лучше прекратить помощь Украине и отойти от процесса урегулирования конфликта, так как в любых переговорах с... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:16

2024-11-08T15:16

2024-11-08T21:58

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Избранному президенту США Дональду Трампу будет лучше прекратить помощь Украине и отойти от процесса урегулирования конфликта, так как в любых переговорах с Россией позиции Москвы будут сильнее, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Русские будут иметь преимущество в любых переговорах, которые с ними будут вести США. Россия находится в более сильной позиции. Я думаю, что для США и администрации Трампа было бы опасно втягиваться в это", — отметил он.По мнению аналитика, из-за успехов России на поле боя у Вашингтона больше не осталось хороших для него решений. Лучшее, что может сделать администрация Трампа, считает он, — это полностью уйти с Украины и прекратить всякую помощь киевскому режиму. В противном случае США могут еще больше увязнуть в конфликте без каких-либо перспектив, добавил Меркурис."США лучше уйти, чем принимать в этом более активное участие. Это не значит, что это удовлетворительный или хороший исход, но, учитывая, что русские выигрывают войну, хорошего результата для США у этой катастрофы нет", — заявил эксперт.Аналитик напомнил, что украинский кризис начался при демократах, и посоветовал Трампу возложить всю ответственность за провал политики США на уходящего президента Джо Байдена.Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах завершит конфликт на Украине за одни сутки.Накануне президент России Владимир Путин отметил, что слова избранного президента США об украинском кризисе заслуживают внимания.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982618667.html

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