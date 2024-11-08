https://ria.ru/20241108/tramp-1982676357.html

Стало известно, кого Трамп хочет назначить судьями

Стало известно, кого Трамп хочет назначить судьями - РИА Новости, 08.11.2024

Стало известно, кого Трамп хочет назначить судьями

Одержавший победу на президентских выборах США Дональд Трамп намерен продолжить формирование консервативной судебной системы, используя республиканское... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:09

2024-11-08T15:09

2024-11-08T17:37

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ВАШИНГТОН, 8 ноября - РИА Новости. Одержавший победу на президентских выборах США Дональд Трамп намерен продолжить формирование консервативной судебной системы, используя республиканское большинство в Сенате, сообщает телеканал NBC News."Республиканцы готовятся к перестройке судебной системы под руководством избранного президента Дональда Трампа и нового большинства в Сенате, включая возможное назначение еще нескольких консервативных судей Верховного суда", – говорится в материале NBC.Если Трамп назначит еще двух членов Верховного суда, он станет первым президентом со времен 32-го главы США Франклина Рузвельта, сформировавшим его большинство. Это может произойти уже к лету 2026 года, в зависимости от сроков отставок, добавляет издание.Ранее назначенные Трампом судьи в период его первого срока сыграли важную роль в смещении баланса суда вправо, образовав консервативное большинство 6–3. Все трое поддержали отмену права на аборт и нередко голосовали за аннулирование мер администрации действующего президента США Джо Байдена.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.По словам аналитика, противостояние ВСУ было вялым еще и до выборов, а теперь новый американский президент может вынудить Киев согласиться на условия Москвы. Политолог полагает, что для этого Трамп может остановить военные поставки.В четверг Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США Дональдом Трампом, так и с главами других западных стран. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможность телефонного разговора Путина с будущим американским коллегой, пояснил, что президент еще раз подтвердил готовность к равноправному диалогу со Штатами, но мяч на американской стороне.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982593879.html

https://ria.ru/20241108/es-1982729885.html

https://ria.ru/20241108/tramp-1982572173.html

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