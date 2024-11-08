https://ria.ru/20241108/tramp-1982661921.html

Трамп активно готовится к вступлению в должность, пишут СМИ

Трамп активно готовится к вступлению в должность, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2024

Трамп активно готовится к вступлению в должность, пишут СМИ

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп активно готовится к вступлению в должность и обсуждает с командой первые шаги своей администрации, считая, что... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T14:24

2024-11-08T14:24

2024-11-08T14:24

в мире

сша

дональд трамп

джейсон миллер

камала харрис

nbc

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп активно готовится к вступлению в должность и обсуждает с командой первые шаги своей администрации, считая, что уверенная победа дает ему мандат для реализации предвыборной программы, сообщает CNN со ссылкой на источники, близкие к его окружению. "Победа в народном голосовании меняет все. Это даёт мандат и общенациональное доверие к реализации того, что он хочет сделать из Овального кабинета", - заявил изданию советник кампании Трампа Джейсон Миллер. По данным канала, Трамп обсуждает с помощниками и союзниками меры, направленные на обеспечение безопасности границ, восстановление экономики и отмену ряда энергетических ограничений. Источники издания добавляют, что в отличие от первого срока Трамп намерен более тщательно подойти к подбору команды, чтобы на ключевых позициях были люди, "которые не только компетентны, но и преданы". Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982626421.html

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в мире, сша, дональд трамп, джейсон миллер, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024