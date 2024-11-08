Трамп активно готовится к вступлению в должность, пишут СМИ
CNN: Трамп активно готовится к вступлению в должность, обсуждая первые шаги
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп активно готовится к вступлению в должность и обсуждает с командой первые шаги своей администрации, считая, что уверенная победа дает ему мандат для реализации предвыборной программы, сообщает CNN со ссылкой на источники, близкие к его окружению.
"Победа в народном голосовании меняет все. Это даёт мандат и общенациональное доверие к реализации того, что он хочет сделать из Овального кабинета", - заявил изданию советник кампании Трампа Джейсон Миллер.
По данным канала, Трамп обсуждает с помощниками и союзниками меры, направленные на обеспечение безопасности границ, восстановление экономики и отмену ряда энергетических ограничений.
Источники издания добавляют, что в отличие от первого срока Трамп намерен более тщательно подойти к подбору команды, чтобы на ключевых позициях были люди, "которые не только компетентны, но и преданы".
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.