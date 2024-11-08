https://ria.ru/20241108/tramp-1982639930.html

В Кремле заявили о готовности к контактам с Трампом

В Кремле заявили о готовности к контактам с Трампом - РИА Новости, 08.11.2024

В Кремле заявили о готовности к контактам с Трампом

Готовность к контактам с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом сохраняется, вчера она была акцентирована президентом РФ Владимиром Путиным, но... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T13:07

2024-11-08T13:07

2024-11-08T13:07

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Готовность к контактам с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом сохраняется, вчера она была акцентирована президентом РФ Владимиром Путиным, но конкретики нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы с вами также слышали в ходе предвыборной кампании заявление господина Трампа о том, что он имеет в виду сам позвонить Путину. Поэтому эта готовность, эта открытость, она сохраняется, и вчера она была акцентирована главой российского государства", - сказал Песков журналистам. На вопрос о том, поступали ли уже запросы на контакт с американской стороны, пресс-секретарь президента России ответил: "Какой-то конкретики в настоящий момент нет". В четверг Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США Дональдом Трампом, так и с главами других западных стран. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможность телефонного разговора Путина с Трампом, заявил, что Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии клуба "Валдай" еще раз подтвердил, что он готов к равноправному диалогу с США, мяч на американской стороне. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982572173.html

https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024