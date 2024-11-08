Трамп прокомментировал решение депортировать мигрантов
Трамп заявил, что у него нет выбора, кроме как исполнить обещание о депортации
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что у него нет выбора, кроме как исполнить предвыборное обещание о массовой депортации.
"Вопрос не в цене. На самом деле у нас нет выбора... Здесь нет ценника", - заявил Трамп в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о цене его плана о массовой депортации.
Для Трампа ужесточение миграционной политики стало одним из главных пунктов предвыборной кампании. Он неоднократно утверждал, что "чрезмерно мягкая" политика администрации Джо Байдена привела к тому, что США превратились в страну третьего мира. В своих выступлениях Трамп заявлял о необходимости более строгих мер в отношении мигрантов и пересмотра действующих миграционных программ. Ранее портал Axios со ссылкой на источник сообщал, что Трамп в случае избрания хочет депортировать миллионы нелегальных мигрантов при помощи сотрудников правоохранительных органов всех уровней власти. По информации газеты New York Times, он планирует организовать для них лагеря, в которых они будут содержаться в ожидании высылки из страны.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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