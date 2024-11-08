Трамп будет давить на Киев, а не угрожать России, пишет Guardian
Guardian: Трамп для решения конфликта будет давить на Киев, а не угрожать России
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах в США экс-президент Дональд Трамп с вероятностью 90-95% будет давить на Киев, чтобы попытаться урегулировать конфликт на Украине, считает колумнист британской газеты Guardian Тимоти Гартон Эш.
"Я бы сказал, что есть шанс от 5% до 10%, что этот "человек-сюрприз", 47-й президент США, будет угрожать усилением поддержки Украины, чтобы подтолкнуть (РФ - ред.) к мирному соглашению ... Однако, есть вероятность в 90-95%, что он сделает именно то, что он неоднократно говорил, и попытается закончить войну, навязав урегулирование Украине", - пишет автор статьи.
Как отмечает Эш, Украина, вероятно, станет "первой жертвой" Дональда Трампа после его возвращения к власти в США.
Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентскую гонку 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто сумел вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, которые вели подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.