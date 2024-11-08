https://ria.ru/20241108/tramp-1982593879.html

"За 24 часа": на Западе рассказали, что сделает Трамп с Украиной

"За 24 часа": на Западе рассказали, что сделает Трамп с Украиной - РИА Новости, 08.11.2024

"За 24 часа": на Западе рассказали, что сделает Трамп с Украиной

Дональд Трамп, заявляя о том, что завершит конфликт на Украине за одни сутки, на самом деле имел в виду прекращение поддержки со стороны США, такое мнение... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T09:50

2024-11-08T09:50

2024-11-08T16:19

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп, заявляя о том, что завершит конфликт на Украине за одни сутки, на самом деле имел в виду прекращение поддержки со стороны США, такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Когда он говорил об окончании конфликта за 24 часа, я думаю, он имел в виду не то, что сами боевые действия полностью остановятся за 24 часа, а то, что участие США в конфликте будет прекращено за сутки, когда он станет президентом", — предположил эксперт.По мнению Меркуриса, американский политик на данный момент вряд ли точно знает, как урегулировать кризисы на Ближнем Востоке и Украине.Во время своей избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах завершит конфликт на Украине за одни сутки.Накануне президент России Владимир Путин отметил, что слова избранного президента США об украинском кризисе заслуживают внимания.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241108/germaniya-1982582572.html

https://ria.ru/20241108/vsu-1982585147.html

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