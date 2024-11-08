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В США признались, для чего Вашингтону мир на Украине - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:25 08.11.2024 (обновлено: 15:40 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/tramp-1982574894.html
В США признались, для чего Вашингтону мир на Украине
В США признались, для чего Вашингтону мир на Украине - РИА Новости, 08.11.2024
В США признались, для чего Вашингтону мир на Украине
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине ради того, чтобы начать более масштабное противостояние с Китаем, выразил РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T06:25
2024-11-08T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
китай
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине ради того, чтобы начать более масштабное противостояние с Китаем, выразил мнение бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной сети Х. "Главная причина, по которой Трамп и Вэнс говорят о выходе из Украины заключается в том, что США проигрывают (в этом конфликте — Прим. ред.), и им нужны все имеющиеся ресурсы, чтобы начать более масштабный конфликт с Китаем", — написал морпех.По его словам, во внешней политике США поменяется геополитический приоритет в сторону Азии и, соответственно, ложь, которую теперь будут говорить американским гражданам о Китае."Единственное, что действительно изменится — это ложь, которую говорят американским гражданам, чтобы убедить в необходимости войны, и оправдать сторонников Трампа", — добавил эксперт.В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО.Позднее на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин отметил, что слова Трампа о стремлении разрешить украинский кризис заслуживают внимания. Российский лидер заявил о готовности создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран.
https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982559535.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, китай, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Китай, Выборы президента США — 2024
В США признались, для чего Вашингтону мир на Украине

Берлетик: Трамп хочет завершить конфликт на Украине для противостояния с Китаем

© AP Photo / Jose Luis MaganaКупол Капитолия США в Вашингтоне
Купол Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Купол Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине ради того, чтобы начать более масштабное противостояние с Китаем, выразил мнение бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной сети Х.
"Главная причина, по которой Трамп и Вэнс говорят о выходе из Украины заключается в том, что США проигрывают (в этом конфликте — Прим. ред.), и им нужны все имеющиеся ресурсы, чтобы начать более масштабный конфликт с Китаем", — написал морпех.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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По его словам, во внешней политике США поменяется геополитический приоритет в сторону Азии и, соответственно, ложь, которую теперь будут говорить американским гражданам о Китае.
"Единственное, что действительно изменится — это ложь, которую говорят американским гражданам, чтобы убедить в необходимости войны, и оправдать сторонников Трампа", — добавил эксперт.
В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО.
Позднее на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин отметил, что слова Трампа о стремлении разрешить украинский кризис заслуживают внимания. Российский лидер заявил о готовности создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампКитайВыборы президента США — 2024
 
 
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