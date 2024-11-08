https://ria.ru/20241108/tramp-1982574894.html

В США признались, для чего Вашингтону мир на Украине

В США признались, для чего Вашингтону мир на Украине - РИА Новости, 08.11.2024

В США признались, для чего Вашингтону мир на Украине

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине ради того, чтобы начать более масштабное противостояние с Китаем, выразил РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T06:25

2024-11-08T06:25

2024-11-08T15:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

дональд трамп

китай

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786212163_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86a0bb62a6af85699005c69dff4c0905.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине ради того, чтобы начать более масштабное противостояние с Китаем, выразил мнение бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной сети Х. "Главная причина, по которой Трамп и Вэнс говорят о выходе из Украины заключается в том, что США проигрывают (в этом конфликте — Прим. ред.), и им нужны все имеющиеся ресурсы, чтобы начать более масштабный конфликт с Китаем", — написал морпех.По его словам, во внешней политике США поменяется геополитический приоритет в сторону Азии и, соответственно, ложь, которую теперь будут говорить американским гражданам о Китае."Единственное, что действительно изменится — это ложь, которую говорят американским гражданам, чтобы убедить в необходимости войны, и оправдать сторонников Трампа", — добавил эксперт.В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО.Позднее на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин отметил, что слова Трампа о стремлении разрешить украинский кризис заслуживают внимания. Российский лидер заявил о готовности создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран.

https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982559535.html

https://ria.ru/20241108/tramp-1982571037.html

украина

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, дональд трамп, китай, выборы президента сша — 2024