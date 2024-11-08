Эксперт: Трамп не будет считать США единственной силой НАТО
Эксперт Колунджич: Трамп не будет считать США единственной движущей силой НАТО
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, не будет считать Штаты единственной силой НАТО, и Европе предстоит адаптироваться, считает немецкий консультант по стратегии и медиаэксперт Мирко Колунджич.
"Я думаю, что при Дональде Трампе доступ в НАТО и ЕС будет организован иначе, чем при предыдущей администрации. Он больше не будет рассматривать США как единственную движущую силу НАТО, а возложит большую ответственность на другие страны. Как и во внутренней политике, он будет больше ориентироваться на американские интересы и больше не будет выступать в качестве единственного защитника европейских стран", - сказал Колунджич РИА Новости.
"Трамп будет больше озабочен собственными интересами США, вместо того чтобы постоянно учитывать политику ЕС и, в частности, потребности НАТО. Тот факт, что он объявил, что не будет развязывать новых войн, будет отличаться от ожиданий многих членов НАТО и ЕС. Поэтому политика в отношении этих двух институтов изменится. В ближайшие четыре года НАТО и ЕС, вероятно, придется перестраиваться", - заключил собеседник агентства.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все основные СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.