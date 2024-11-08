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Эксперт: Трамп не будет считать США единственной силой НАТО - РИА Новости, 08.11.2024
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05:52 08.11.2024 (обновлено: 05:53 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/tramp-1982574203.html
Эксперт: Трамп не будет считать США единственной силой НАТО
Эксперт: Трамп не будет считать США единственной силой НАТО - РИА Новости, 08.11.2024
Эксперт: Трамп не будет считать США единственной силой НАТО
Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, не будет считать Штаты единственной силой НАТО, и Европе предстоит адаптироваться, считает немецкий... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T05:52
2024-11-08T05:53
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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, не будет считать Штаты единственной силой НАТО, и Европе предстоит адаптироваться, считает немецкий консультант по стратегии и медиаэксперт Мирко Колунджич. "Я думаю, что при Дональде Трампе доступ в НАТО и ЕС будет организован иначе, чем при предыдущей администрации. Он больше не будет рассматривать США как единственную движущую силу НАТО, а возложит большую ответственность на другие страны. Как и во внутренней политике, он будет больше ориентироваться на американские интересы и больше не будет выступать в качестве единственного защитника европейских стран", - сказал Колунджич РИА Новости. В этой связи эксперт считает, что в ближайшие четыре года ЕС должен больше сконцентрироваться на собственном потенциале, поскольку США не будут сосредоточены на своей менторской роли по отношению к Европе. "Трамп будет больше озабочен собственными интересами США, вместо того чтобы постоянно учитывать политику ЕС и, в частности, потребности НАТО. Тот факт, что он объявил, что не будет развязывать новых войн, будет отличаться от ожиданий многих членов НАТО и ЕС. Поэтому политика в отношении этих двух институтов изменится. В ближайшие четыре года НАТО и ЕС, вероятно, придется перестраиваться", - заключил собеседник агентства. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все основные СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241105/tramp-1981862972.html
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в мире, сша, европа, дональд трамп, камала харрис, джо байден, евросоюз, нато, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Евросоюз, НАТО, NBC, Выборы президента США — 2024
Эксперт: Трамп не будет считать США единственной силой НАТО

Эксперт Колунджич: Трамп не будет считать США единственной движущей силой НАТО

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, не будет считать Штаты единственной силой НАТО, и Европе предстоит адаптироваться, считает немецкий консультант по стратегии и медиаэксперт Мирко Колунджич.
"Я думаю, что при Дональде Трампе доступ в НАТО и ЕС будет организован иначе, чем при предыдущей администрации. Он больше не будет рассматривать США как единственную движущую силу НАТО, а возложит большую ответственность на другие страны. Как и во внутренней политике, он будет больше ориентироваться на американские интересы и больше не будет выступать в качестве единственного защитника европейских стран", - сказал Колунджич РИА Новости.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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В этой связи эксперт считает, что в ближайшие четыре года ЕС должен больше сконцентрироваться на собственном потенциале, поскольку США не будут сосредоточены на своей менторской роли по отношению к Европе.
"Трамп будет больше озабочен собственными интересами США, вместо того чтобы постоянно учитывать политику ЕС и, в частности, потребности НАТО. Тот факт, что он объявил, что не будет развязывать новых войн, будет отличаться от ожиданий многих членов НАТО и ЕС. Поэтому политика в отношении этих двух институтов изменится. В ближайшие четыре года НАТО и ЕС, вероятно, придется перестраиваться", - заключил собеседник агентства.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все основные СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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