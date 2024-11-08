https://ria.ru/20241108/tramp-1982572173.html

Трамп запланировал выкрутить Путину руки

Трамп запланировал выкрутить Путину руки - РИА Новости, 08.11.2024

Трамп запланировал выкрутить Путину руки

После победы Трампа на выборах президента США в мире и его окрестностях воцарилась комическая суета: к телеграфным аппаратам выстроилась очередь из желающих... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T08:00

2024-11-08T08:00

2024-11-08T09:08

владимир путин

россия

украина

сша

майк помпео

нато

международный дискуссионный клуб "валдай"

евросоюз

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После победы Трампа на выборах президента США в мире и его окрестностях воцарилась комическая суета: к телеграфным аппаратам выстроилась очередь из желающих поздравить будущего хозяина Белого дома и выразить ему уверения в совершеннейшем почтении, а в Киеве, помимо наскоро написанной оды с присягой на верность, даже решили создать мурал с лицом Трампа.Умиляясь зрелищем, местные обозреватели тем не менее с некоторым раздражением отметили, что Путина в этой очереди нет.Одновременно с этим, не сговариваясь, большинство западных изданий вчера вышли с материалами, посвященными будущим отношениям России и США, а также перспективам окончания конфликта на Украине. Вот лишь несколько главных посылов и заголовков:The New York Times: "Для Путина победа Трампа — новое окно возможностей и шанс выиграть войну".Foreign Policy: "НАТО считает, что Украина проигрывает в конфликте, а победа Трампа только усилила эти опасения".Wall Street Journal: "Окружение Трампа может предложить Киеву отказаться по меньшей мере на 20 лет от планов вступления в НАТО".ABC News: "Во время второго срока Трамп может заставить Украину пойти на невыгодное мирное соглашение".Financial Times: "На Западе обсуждают возможность снятия санкций с России после победы Трампа".CNN: "Победа Трампа может означать прекращение поддержки Украины в войне с Россией".На этом фоне многие представители российской блогосферы бросились бежать впереди паровоза с таким усердием, что начали плавиться рельсы, а другие вступили в драку за клочки еще шевелящейся шкуры медведя.На каком-то уровне такой оптимизм можно понять: в свое время Трамп неоднократно обещал, что закончит конфликт на Украине за 24 часа, и что все будет очень-очень хорошо, и без подарков не уйдет никто. Солнечного света, мира, дружбы и американской жвачки добавляют и откровения свежевыбранного вице-президента США Джей Ди Вэнса, который говорил, что Россия — не враг, а соперник, и даже озвучивал некий мирный план, не кардинально отличающийся от требований России.Мир за 24 часа — это отличный рекламный слоган, но есть несколько причин, по которым эти слова, скорее всего, останутся просто словами.Причина первая: Трампу не дадут ничего сделать. Как и в 2016 году, когда уходящая администрация "заминировала" Белый дом настолько, что Трамп шагу не мог шагнуть без угрозы импичмента и уголовного преследования, в году нынешнем русофобская шайка, стоящая за Байденом, уже начала заранее подкладывать Большому Дональду "пасхалки" по всем направлениям. Например, Байден в срочном порядке недавно провел выделение Киеву пакета помощи в шесть миллиардов долларов (в который входят дальнобойные ракеты), который должен дойти до адресата до января (то есть момента, когда он должен с манатками покинуть офис президента). По словам члена команды Трампа Тулси Габбард, Байден прямо сейчас ведет переговоры с ЕС, чтобы быстро заключить ряд соглашений, которые нельзя отменить, чтобы "деньги американских налогоплательщиков продолжали идти на войну против России". Исходя из того что Трампу не хватило первого срока, чтобы избавиться от всех ограничений, созданных предыдущей администрацией, вполне возможно, что он не сможет сделать это и сейчас.Причина вторая: короля играет свита. Каким бы супергероем не рисовали сейчас Трампа, бесконечно быть Фигаро он не сможет, и он будет вынужден делегировать важные направления другим людям, у которых на жизнь свои взгляды. По данным от источников в команде Трампа, возможным кандидатом на должность министра обороны США является бывший госсекретарь Майк Помпео. О степени его дружелюбия по отношению к России и Путину говорит одна его цитата: "Владимир Путин умный и хитрый. Он также злой, и должен быть раздавлен". В свою очередь, один из основных кандидатов на должность госсекретаря США (то есть главы МИДа) — бывший американский посол в Германии Ричард Гренелл. Он знаменит беспрецедентным давлением на власти ФРГ и прямыми угрозами ввести жесткие санкции против немецких компаний, которые были вовлечены в строительство "Северного потока — 2", а также вели бизнес с Ираном. Дошло до того, что встал вопрос о его выдворении из страны, и на прощание он заявил, что "вы делаете большую ошибку, если думаете, что американское давление закончится. Вы не знаете американцев". В связи с этим можно гарантировать, что в отношении России будет демонстрироваться еще больший букет из давления и угроз.Причина третья: дружелюбие Трампа к России — это миф. Он всегда называл освободительные действия России на Украине "зверствами" и "бесчинством" и поддерживал Киев. Вполне возможно, что Трамп предложит России сделку, которую он будет искренне считать верхом щедрости, и будет уверен, что Путин на нее немедленно согласится, даже если интересы России не будут полностью учтены. Мало того: согласно утечкам "оттуда", Трамп уже планирует в начале своего срока эскалацию на Украине, чтобы вести последующие переговоры "с более сильной позиции", то есть совершенно в своем стиле.Руководство нашей страны неоднократно и терпеливо подчеркивало, что "работать с Трампом мы, безусловно, готовы и верим в его искренность", но на какие-либо уступки просто ради "друга Дональда" идти не собираемся, потому что Россия уже обозначила свои цели в СВО и их добьется вне зависимости ни от чего. Это означает, что с большой вероятностью Трамп воспримет закономерный отказ России от половинчатых мер как личное оскорбление и угрозу его личному имиджу всесильного миротворца, что повлечет за собой резкое ужесточение антироссийских санкций и кратное увеличение объема помощи киевскому режиму.Вчера на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин сказал предельно четко: "Давить на Россию бесполезно, но она всегда открыта для договоренностей с учетом взаимных интересов", то есть мы готовы к любому развитию событий: мы готовы к мирному сосуществованию, но выкручивать нам руки не позволим никому — даже тому, кто считает себя новым властелином мира.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982569672.html

https://ria.ru/20241108/tramp-1982571037.html

https://ria.ru/20241108/shmidt-1982568735.html

https://ria.ru/20241106/pozdravlenie-1982324164.html

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