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В Турции рассказали, какую сделку Трамп предложит Украине
В Турции рассказали, какую сделку Трамп предложит Украине - РИА Новости, 08.11.2024
В Турции рассказали, какую сделку Трамп предложит Украине
План победившего на выборах президента США Дональда Трампа может включать пункт по привлечению американских компаний для эксплуатации территории Украины по... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T04:55
2024-11-08T04:55
2024-11-08T11:48
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. План победившего на выборах президента США Дональда Трампа может включать пункт по привлечению американских компаний для эксплуатации территории Украины по видом "помощи в восстановлении" страны, такое заявление сделал турецкий журналист Мете Сохтаоглу в эфире канала Haber Global. "Не думаю, что Зеленскому стоит ожидать чего-то хорошего от сделки, которую предложит Трамп. Конечно, будут сделаны уступки. Это очень серьезный рынок, где разрушена инфраструктура <...> Американские компании, как голодные волки, будут эксплуатировать Украину под видом помощи <...> Поэтому Трамп будет стремиться направить туда американские компании", — выразил мнение журналист.Он также отметил, что новость об избрании Трампа будет подрывать моральный дух украинских военных, поскольку все на Украине понимают, что масштабная экономическая и военная помощь подходит концу.В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО.На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин отметил, что слова Трампа о стремлении разрешить украинский кризис заслуживают внимания. Российский лидер заявил о готовности создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран.
https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982559535.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, турция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Турция
В Турции рассказали, какую сделку Трамп предложит Украине
Haber Global: под видом помощи Трамп будет эксплуатировать ресурсы Украины