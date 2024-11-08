Рейтинг@Mail.ru
В Германии рассказали, как Трамп поможет Европе освободиться от влияния США - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:46 08.11.2024 (обновлено: 04:57 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/tramp-1982570753.html
В Германии рассказали, как Трамп поможет Европе освободиться от влияния США
В Германии рассказали, как Трамп поможет Европе освободиться от влияния США - РИА Новости, 08.11.2024
В Германии рассказали, как Трамп поможет Европе освободиться от влияния США
Приход Дональда Трампа к власти в США позволит Евросоюзу сосредоточиться на собственных проблемах и освободиться от объятий Америки, считает немецкий... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T04:46
2024-11-08T04:57
в мире
европа
сша
америка
дональд трамп
камала харрис
джо байден
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982156302_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3aac29ecba1eb8b45c20000d6e849946.jpg
БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Приход Дональда Трампа к власти в США позволит Евросоюзу сосредоточиться на собственных проблемах и освободиться от объятий Америки, считает немецкий консультант по стратегии и медиаэксперт Мирко Колунджич. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. "Первый важный момент заключается в том, что избрание Дональда Трампа также представляет собой возможность для Европы. Как и в первый срок своего правления, Трамп вновь подчеркнул, что хочет сосредоточиться на США - "Сделать Америку снова великой". Это означает, что он будет меньше беспокоиться о Европе. Это дает Европе шанс найти путь к ресуверенизации, переориентироваться на собственные проблемы и освободиться от объятий США", - сказал РИА Новости эксперт. По его словам, в этой связи Европа сможет сосредоточиться на собственных ценностях и проблемах, "а не быть лишь придатком США". "Это отличная возможность для Европы", - заключил собеседник агентства. Он также предположил, что в США будут установлены новые политические акценты. "Трамп будет стимулировать новые дискуссии и поднимать новые вопросы, которые перекинутся и на Европу. Это даст консервативным силам и суверенистам возможность более интенсивно обсуждать эти вопросы в Европе. До сих пор многие вопросы в Европе игнорировались, потому что консервативные силы не были вовлечены в дискуссию", - добавил Колунджич. По его мнению, если Трамп теперь будет уделять приоритетное внимание миграции или, например, ее ограничению, то и консервативным силам в Европе будет легче по-другому относиться к этому вопросу на публике. "Это позитивный аспект. Трамп, безусловно, внесет изменения в обсуждение и выбор тем в Европе. Это прекрасная возможность", - считает эксперт. Трамп стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20240727/evropa-1962259981.html
https://ria.ru/20240906/evropa-1970990318.html
https://ria.ru/20241106/tramp-1982236615.html
европа
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982156302_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1b71ba57f287718476c0c923152eb08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, америка, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, Европа, США, Америка, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, NBC, Выборы президента США — 2024
В Германии рассказали, как Трамп поможет Европе освободиться от влияния США

Эксперт Колунджич: приход Трампа позволит Европе освободиться от "объятий" США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Приход Дональда Трампа к власти в США позволит Евросоюзу сосредоточиться на собственных проблемах и освободиться от объятий Америки, считает немецкий консультант по стратегии и медиаэксперт Мирко Колунджич.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Страх и ненависть: Европу трясет от Трампа
27 июля, 08:00
"Первый важный момент заключается в том, что избрание Дональда Трампа также представляет собой возможность для Европы. Как и в первый срок своего правления, Трамп вновь подчеркнул, что хочет сосредоточиться на США - "Сделать Америку снова великой". Это означает, что он будет меньше беспокоиться о Европе. Это дает Европе шанс найти путь к ресуверенизации, переориентироваться на собственные проблемы и освободиться от объятий США", - сказал РИА Новости эксперт.
По его словам, в этой связи Европа сможет сосредоточиться на собственных ценностях и проблемах, "а не быть лишь придатком США".
"Это отличная возможность для Европы", - заключил собеседник агентства.
Он также предположил, что в США будут установлены новые политические акценты. "Трамп будет стимулировать новые дискуссии и поднимать новые вопросы, которые перекинутся и на Европу. Это даст консервативным силам и суверенистам возможность более интенсивно обсуждать эти вопросы в Европе. До сих пор многие вопросы в Европе игнорировались, потому что консервативные силы не были вовлечены в дискуссию", - добавил Колунджич.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Европе предрекли самый масштабный кризис безопасности после победы Трампа
6 сентября, 10:32
По его мнению, если Трамп теперь будет уделять приоритетное внимание миграции или, например, ее ограничению, то и консервативным силам в Европе будет легче по-другому относиться к этому вопросу на публике. "Это позитивный аспект. Трамп, безусловно, внесет изменения в обсуждение и выбор тем в Европе. Это прекрасная возможность", - считает эксперт.
Трамп стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Эксперт рассказала о последствиях победы Трампа на выборах
6 ноября, 16:10
 
В миреЕвропаСШААмерикаДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденNBCВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала