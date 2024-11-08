https://ria.ru/20241108/tramp-1982570753.html

В Германии рассказали, как Трамп поможет Европе освободиться от влияния США

В Германии рассказали, как Трамп поможет Европе освободиться от влияния США - РИА Новости, 08.11.2024

В Германии рассказали, как Трамп поможет Европе освободиться от влияния США

Приход Дональда Трампа к власти в США позволит Евросоюзу сосредоточиться на собственных проблемах и освободиться от объятий Америки, считает немецкий... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T04:46

2024-11-08T04:46

2024-11-08T04:57

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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Приход Дональда Трампа к власти в США позволит Евросоюзу сосредоточиться на собственных проблемах и освободиться от объятий Америки, считает немецкий консультант по стратегии и медиаэксперт Мирко Колунджич. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. "Первый важный момент заключается в том, что избрание Дональда Трампа также представляет собой возможность для Европы. Как и в первый срок своего правления, Трамп вновь подчеркнул, что хочет сосредоточиться на США - "Сделать Америку снова великой". Это означает, что он будет меньше беспокоиться о Европе. Это дает Европе шанс найти путь к ресуверенизации, переориентироваться на собственные проблемы и освободиться от объятий США", - сказал РИА Новости эксперт. По его словам, в этой связи Европа сможет сосредоточиться на собственных ценностях и проблемах, "а не быть лишь придатком США". "Это отличная возможность для Европы", - заключил собеседник агентства. Он также предположил, что в США будут установлены новые политические акценты. "Трамп будет стимулировать новые дискуссии и поднимать новые вопросы, которые перекинутся и на Европу. Это даст консервативным силам и суверенистам возможность более интенсивно обсуждать эти вопросы в Европе. До сих пор многие вопросы в Европе игнорировались, потому что консервативные силы не были вовлечены в дискуссию", - добавил Колунджич. По его мнению, если Трамп теперь будет уделять приоритетное внимание миграции или, например, ее ограничению, то и консервативным силам в Европе будет легче по-другому относиться к этому вопросу на публике. "Это позитивный аспект. Трамп, безусловно, внесет изменения в обсуждение и выбор тем в Европе. Это прекрасная возможность", - считает эксперт. Трамп стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20240727/evropa-1962259981.html

https://ria.ru/20240906/evropa-1970990318.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982236615.html

европа

сша

америка

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в мире, европа, сша, америка, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc, выборы президента сша — 2024