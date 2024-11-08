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"Придется сделать". В США заговорили о шаге Трампа навстречу Путину - РИА Новости, 08.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:35 08.11.2024 (обновлено: 11:48 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/tramp-1982569672.html
"Придется сделать". В США заговорили о шаге Трампа навстречу Путину
"Придется сделать". В США заговорили о шаге Трампа навстречу Путину - РИА Новости, 08.11.2024
"Придется сделать". В США заговорили о шаге Трампа навстречу Путину
Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, должен первым сделать России предложение о переговорах по Украине, пишет журнал Time. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T04:35
2024-11-08T11:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
выборы президента сша — 2024
сша
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, должен первым сделать России предложение о переговорах по Украине, пишет журнал Time."Россия, вероятно, дождется планов администрации (Трампа. — Прим. ред.) по этому вопросу. &lt;...&gt; Иными словами, Трампу придется сделать первый шаг в сторону Путина", — говорится в статье.При этом, как указали в Time, затягивание мирных переговоров приводит к тому, что Киев теряет все новые и новые территории в Донбассе, делая позиции Запада и Украины все слабее.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что статья носит абстрактный характер.На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" российский президент Владимир Путин отметил, что слова Трампа о стремлении разрешить украинский кризис заслуживают внимания. Российский лидер заявил о готовности создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран. При этом президент подчеркнул, что не считает зазорным самому позвонить Трампу, однако не делает этого из-за того, что лидеры стран Запады сами отказались от контактов с Кремлем.
https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982485122.html
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в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, выборы президента сша — 2024, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Выборы президента США — 2024, США
"Придется сделать". В США заговорили о шаге Трампа навстречу Путину

Time: Трампу придется сделать первый шаг, если он хочет сделки с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, должен первым сделать России предложение о переговорах по Украине, пишет журнал Time.
"Россия, вероятно, дождется планов администрации (Трампа. — Прим. ред.) по этому вопросу. <...> Иными словами, Трампу придется сделать первый шаг в сторону Путина", — говорится в статье.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Зеленский не сможет отказаться от плана Трампа по Украине, пишут СМИ
7 ноября, 18:36
При этом, как указали в Time, затягивание мирных переговоров приводит к тому, что Киев теряет все новые и новые территории в Донбассе, делая позиции Запада и Украины все слабее.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что статья носит абстрактный характер.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" российский президент Владимир Путин отметил, что слова Трампа о стремлении разрешить украинский кризис заслуживают внимания. Российский лидер заявил о готовности создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран. При этом президент подчеркнул, что не считает зазорным самому позвонить Трампу, однако не делает этого из-за того, что лидеры стран Запады сами отказались от контактов с Кремлем.
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