https://ria.ru/20241108/tramp-1982569672.html

"Придется сделать". В США заговорили о шаге Трампа навстречу Путину

"Придется сделать". В США заговорили о шаге Трампа навстречу Путину - РИА Новости, 08.11.2024

"Придется сделать". В США заговорили о шаге Трампа навстречу Путину

Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, должен первым сделать России предложение о переговорах по Украине, пишет журнал Time. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T04:35

2024-11-08T04:35

2024-11-08T11:48

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, должен первым сделать России предложение о переговорах по Украине, пишет журнал Time."Россия, вероятно, дождется планов администрации (Трампа. — Прим. ред.) по этому вопросу. <...> Иными словами, Трампу придется сделать первый шаг в сторону Путина", — говорится в статье.При этом, как указали в Time, затягивание мирных переговоров приводит к тому, что Киев теряет все новые и новые территории в Донбассе, делая позиции Запада и Украины все слабее.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что статья носит абстрактный характер.На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" российский президент Владимир Путин отметил, что слова Трампа о стремлении разрешить украинский кризис заслуживают внимания. Российский лидер заявил о готовности создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран. При этом президент подчеркнул, что не считает зазорным самому позвонить Трампу, однако не делает этого из-за того, что лидеры стран Запады сами отказались от контактов с Кремлем.

https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982485122.html

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