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На Западе сделали неожиданное заявление о плане Трампа по Украине - РИА Новости, 08.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:00 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/tramp-1982566537.html
На Западе сделали неожиданное заявление о плане Трампа по Украине
На Западе сделали неожиданное заявление о плане Трампа по Украине - РИА Новости, 08.11.2024
На Западе сделали неожиданное заявление о плане Трампа по Украине
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп должен включить в свой план по Украине пункт о ликвидации режима Зеленского, написал профессор Хельсинкского... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T03:00
2024-11-08T03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп должен включить в свой план по Украине пункт о ликвидации режима Зеленского, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х. В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО."Прежде всего, ему (Трампу — Прим. ред.) необходимо столкнуть режим Зеленского под колеса автобуса для достижения мира на Украине", — заявил эксперт.По его словам, предполагаемый план Трампа не отражает текущие реалии, поскольку на данный момент российские войска считаются самыми боеспособными в мире, а в зоне боевых действий инициатива полностью находится на стороне России. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров и не раз заявлял, что сможет разрешить его за один день. В Кремле в ответ на эти заявления заметили, что проблема слишком сложна для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал критике Зеленского. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" российский президент Владимир Путин отметил, что слова Трампа о стремлении разрешить украинский кризис заслуживают внимания. Российский лидер заявил о готовности создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран.
https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982559535.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
На Западе сделали неожиданное заявление о плане Трампа по Украине

Малинен: план Трампа по Украине должен включать ликвидацию киевского режима

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп должен включить в свой план по Украине пункт о ликвидации режима Зеленского, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х.
В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
"Вова, давай". В Киеве выступили со срочным обращением к Зеленскому
Вчера, 01:10
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"Прежде всего, ему (Трампу — Прим. ред.) необходимо столкнуть режим Зеленского под колеса автобуса для достижения мира на Украине", — заявил эксперт.
По его словам, предполагаемый план Трампа не отражает текущие реалии, поскольку на данный момент российские войска считаются самыми боеспособными в мире, а в зоне боевых действий инициатива полностью находится на стороне России.
Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров и не раз заявлял, что сможет разрешить его за один день. В Кремле в ответ на эти заявления заметили, что проблема слишком сложна для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал критике Зеленского. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" российский президент Владимир Путин отметил, что слова Трампа о стремлении разрешить украинский кризис заслуживают внимания. Российский лидер заявил о готовности создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран.
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