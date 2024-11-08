https://ria.ru/20241108/tramp-1982557398.html

Губернатор Калифорнии готов бороться с "незаконными действиями" Трампа

Губернатор Калифорнии готов бороться с "незаконными действиями" Трампа - РИА Новости, 08.11.2024

Губернатор Калифорнии готов бороться с "незаконными действиями" Трампа

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом из Демократической партии заявил о готовности штата к борьбе с "незаконными действиями" администрации победившего на... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T00:09

2024-11-08T00:09

2024-11-08T01:12

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом из Демократической партии заявил о готовности штата к борьбе с "незаконными действиями" администрации победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, добавив, что созвал специальную сессию для защиты от таких действий. "Калифорния готова бороться. Я только что созвал чрезвычайную специальную сессию, чтобы помочь укрепить наши правовые ресурсы и защитить наш штат от любых незаконных действий новой администрации Трампа. Будь то наши основные гражданские права, свобода принятия решений в отношении деторождения или действия в области климатической повестки - мы отказываемся отступать и позволять нападать на наши ценности и законы", - написал Ньюсом в своем аккаунте в социальной сети Х. Как пишет газета New York Times со ссылкой на офис губернатора, специальная сессия будет сосредоточена на финансировании судебных разбирательств штата вокруг действий администрации Трампа, которые могут повлиять на гражданские свободы, репродуктивные права, защиту иммигрантов и действия по борьбе с изменением климата в штате. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html

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в мире, сша, калифорния, дональд трамп, гэвин ньюсом, выборы президента сша — 2024