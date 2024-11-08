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Губернатор Калифорнии готов бороться с "незаконными действиями" Трампа - РИА Новости, 08.11.2024
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00:09 08.11.2024 (обновлено: 01:12 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/tramp-1982557398.html
Губернатор Калифорнии готов бороться с "незаконными действиями" Трампа
Губернатор Калифорнии готов бороться с "незаконными действиями" Трампа - РИА Новости, 08.11.2024
Губернатор Калифорнии готов бороться с "незаконными действиями" Трампа
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом из Демократической партии заявил о готовности штата к борьбе с "незаконными действиями" администрации победившего на... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T00:09
2024-11-08T01:12
в мире
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гэвин ньюсом
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом из Демократической партии заявил о готовности штата к борьбе с "незаконными действиями" администрации победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, добавив, что созвал специальную сессию для защиты от таких действий. "Калифорния готова бороться. Я только что созвал чрезвычайную специальную сессию, чтобы помочь укрепить наши правовые ресурсы и защитить наш штат от любых незаконных действий новой администрации Трампа. Будь то наши основные гражданские права, свобода принятия решений в отношении деторождения или действия в области климатической повестки - мы отказываемся отступать и позволять нападать на наши ценности и законы", - написал Ньюсом в своем аккаунте в социальной сети Х. Как пишет газета New York Times со ссылкой на офис губернатора, специальная сессия будет сосредоточена на финансировании судебных разбирательств штата вокруг действий администрации Трампа, которые могут повлиять на гражданские свободы, репродуктивные права, защиту иммигрантов и действия по борьбе с изменением климата в штате. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html
https://ria.ru/20241107/tramp-1982555235.html
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в мире, сша, калифорния, дональд трамп, гэвин ньюсом, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Калифорния, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Выборы президента США — 2024
Губернатор Калифорнии готов бороться с "незаконными действиями" Трампа

Губернатор Калифорнии готов бороться с "незаконными действиями" Трампа

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом из Демократической партии заявил о готовности штата к борьбе с "незаконными действиями" администрации победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, добавив, что созвал специальную сессию для защиты от таких действий.
"Калифорния готова бороться. Я только что созвал чрезвычайную специальную сессию, чтобы помочь укрепить наши правовые ресурсы и защитить наш штат от любых незаконных действий новой администрации Трампа. Будь то наши основные гражданские права, свобода принятия решений в отношении деторождения или действия в области климатической повестки - мы отказываемся отступать и позволять нападать на наши ценности и законы", - написал Ньюсом в своем аккаунте в социальной сети Х.
Итоги президентских выборов в США
Итоги президентских выборов в США
6 ноября, 16:26
Как пишет газета New York Times со ссылкой на офис губернатора, специальная сессия будет сосредоточена на финансировании судебных разбирательств штата вокруг действий администрации Трампа, которые могут повлиять на гражданские свободы, репродуктивные права, защиту иммигрантов и действия по борьбе с изменением климата в штате.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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