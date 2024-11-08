https://ria.ru/20241108/tos-1982584010.html

"Солнцепек" и "Тосочка" превзошли тяжелые авиабомбы, сообщили в "Ростехе"

"Солнцепек" и "Тосочка" превзошли тяжелые авиабомбы, сообщили в "Ростехе" - РИА Новости, 08.11.2024

"Солнцепек" и "Тосочка" превзошли тяжелые авиабомбы, сообщили в "Ростехе"

Обновленные варианты российских тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" и "Тосочка" по мощности залпа уже превзошли некоторые тяжелые авиационные бомбы, сообщил... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T08:47

2024-11-08T08:47

2024-11-08T15:18

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Обновленные варианты российских тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" и "Тосочка" по мощности залпа уже превзошли некоторые тяжелые авиационные бомбы, сообщил "Ростех" в Telegram-канале. "Полный залп нового варианта ТОС, ставшего дальнейшим развитием уже зарекомендовавших себя машин, по своему поражающему действию превосходит несколько тяжелых авиабомб, например ОДАБ-500П. В том числе потому, что новая система позволит эффективнее поражать многоэлементные цели типа фортификации, разнесенной на большую площадь", — говорится в публикации. В корпорации отметили, что "Солнцепек" и "Тосочка" "серьезно эволюционировали" в части повышения огневой мощи, дальнобойности, защищенности и автоматизации. Они получили доработки с учетом опыта боевого применения в зоне спецоперации, а также пожеланий военнослужащих. Как утверждают в "Ростехе", "Солнцепек" полным залпом выжигает площадь в четыре гектара, а "Тосочка" — шесть гектаров. По эффективности это сравнимо с оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер". Тяжелые огнеметные системы демонстрируют высокую эффективность в ходе СВО. Российские военнослужащие применяют их для вывода из строя небронированной и легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений, а также для решения других боевых задач. Из-за того, что эти машины наносят колоссальный урон, противник ведет на них "настоящую охоту", подчеркнули в корпорации.

https://ria.ru/20240813/tosochka-1965947214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, ростех, россия, тос-1а "солнцепек", вооруженные силы рф