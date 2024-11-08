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"Солнцепек" и "Тосочка" превзошли тяжелые авиабомбы, сообщили в "Ростехе" - РИА Новости, 08.11.2024
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08:47 08.11.2024 (обновлено: 15:18 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/tos-1982584010.html
"Солнцепек" и "Тосочка" превзошли тяжелые авиабомбы, сообщили в "Ростехе"
"Солнцепек" и "Тосочка" превзошли тяжелые авиабомбы, сообщили в "Ростехе" - РИА Новости, 08.11.2024
"Солнцепек" и "Тосочка" превзошли тяжелые авиабомбы, сообщили в "Ростехе"
Обновленные варианты российских тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" и "Тосочка" по мощности залпа уже превзошли некоторые тяжелые авиационные бомбы, сообщил... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T08:47
2024-11-08T15:18
специальная военная операция на украине
безопасность
ростех
россия
тос-1а "солнцепек"
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Обновленные варианты российских тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" и "Тосочка" по мощности залпа уже превзошли некоторые тяжелые авиационные бомбы, сообщил "Ростех" в Telegram-канале. "Полный залп нового варианта ТОС, ставшего дальнейшим развитием уже зарекомендовавших себя машин, по своему поражающему действию превосходит несколько тяжелых авиабомб, например ОДАБ-500П. В том числе потому, что новая система позволит эффективнее поражать многоэлементные цели типа фортификации, разнесенной на большую площадь", — говорится в публикации. В корпорации отметили, что "Солнцепек" и "Тосочка" "серьезно эволюционировали" в части повышения огневой мощи, дальнобойности, защищенности и автоматизации. Они получили доработки с учетом опыта боевого применения в зоне спецоперации, а также пожеланий военнослужащих. Как утверждают в "Ростехе", "Солнцепек" полным залпом выжигает площадь в четыре гектара, а "Тосочка" — шесть гектаров. По эффективности это сравнимо с оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер". Тяжелые огнеметные системы демонстрируют высокую эффективность в ходе СВО. Российские военнослужащие применяют их для вывода из строя небронированной и легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений, а также для решения других боевых задач. Из-за того, что эти машины наносят колоссальный урон, противник ведет на них "настоящую охоту", подчеркнули в корпорации.
https://ria.ru/20240813/tosochka-1965947214.html
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безопасность, ростех, россия, тос-1а "солнцепек", вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростех, Россия, ТОС-1А "Солнцепек", Вооруженные силы РФ
"Солнцепек" и "Тосочка" превзошли тяжелые авиабомбы, сообщили в "Ростехе"

"Ростех": ТОС "Солнцепек" и "Тосочка" по мощности залпа превзошли ОДАБ-500П

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Обновленные варианты российских тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" и "Тосочка" по мощности залпа уже превзошли некоторые тяжелые авиационные бомбы, сообщил "Ростех" в Telegram-канале.
"Полный залп нового варианта ТОС, ставшего дальнейшим развитием уже зарекомендовавших себя машин, по своему поражающему действию превосходит несколько тяжелых авиабомб, например ОДАБ-500П. В том числе потому, что новая система позволит эффективнее поражать многоэлементные цели типа фортификации, разнесенной на большую площадь", — говорится в публикации.
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В корпорации отметили, что "Солнцепек" и "Тосочка" "серьезно эволюционировали" в части повышения огневой мощи, дальнобойности, защищенности и автоматизации. Они получили доработки с учетом опыта боевого применения в зоне спецоперации, а также пожеланий военнослужащих.
Как утверждают в "Ростехе", "Солнцепек" полным залпом выжигает площадь в четыре гектара, а "Тосочка" — шесть гектаров. По эффективности это сравнимо с оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер".
Тяжелые огнеметные системы демонстрируют высокую эффективность в ходе СВО. Российские военнослужащие применяют их для вывода из строя небронированной и легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений, а также для решения других боевых задач. Из-за того, что эти машины наносят колоссальный урон, противник ведет на них "настоящую охоту", подчеркнули в корпорации.
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