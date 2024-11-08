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Греческие коммунисты заблокировали колонну с боеприпасами для Украины - РИА Новости, 08.11.2024
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02:06 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/tirnavos-1982564790.html
Греческие коммунисты заблокировали колонну с боеприпасами для Украины
Греческие коммунисты заблокировали колонну с боеприпасами для Украины - РИА Новости, 08.11.2024
Греческие коммунисты заблокировали колонну с боеприпасами для Украины
Греческие коммунисты заблокировали в городе Тирнавос автоколонну из шести грузовиков с боеприпасами для Украины, сообщил новостной портал 902.gr Компартии... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T02:06
2024-11-08T02:06
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АФИНЫ, 8 ноя - РИА Новости. Греческие коммунисты заблокировали в городе Тирнавос автоколонну из шести грузовиков с боеприпасами для Украины, сообщил новостной портал 902.gr Компартии Греции (КПГ). "Грузовики с номерами Украины, Польши и Болгарии 6 ноября перевозили ракеты и другие боеприпасы из военного лагеря в регионе, предназначенные для Украины в рамках договоренностей правительства о расширении участия страны в войне на Украине, с непрерывными поставками военных материалов правительству Зеленского. Стоит отметить, что перевозка смертоносного и опасного груза происходила днем ​​и через густонаселенный город, где проживают тысячи людей", - сообщил портал. Члены КПГ и Коммунистической молодежи Греции (КМГ), несмотря на присутствие полиции, решительно перекрыли дорогу грузовикам, скандируя "Ни земли, ни воды убийцам народов", "Никакого участия в военных миссиях за пределами Греции". Автоколонна вынуждена была вернуться, а члены КПГ написали на машинах лозунги типа "Убийцы НАТО, идите домой". "Во время акции люди выходили из домов и аплодировали членам КПГ и КМГ. После того как грузовики отступили, по улицам города последовал марш", - говорится в сообщении. "Жители Тирнавоса с его боевыми традициями, много раз направлявшие свои антивоенные послания, не допустят, чтобы грузы смерти прошли через город, не допустят дальнейшего вовлечения страны в империалистическую бойню. Наш девиз: "Ни база для убийц, ни цель для возмездия", - заявил мэр Тирнавоса Стелиос Цикрицис на митинге с участием представителей муниципальных властей. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241108/pentagon-1982561750.html
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в мире, украина, россия, польша, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Польша, Сергей Лавров, НАТО
Греческие коммунисты заблокировали колонну с боеприпасами для Украины

Греческие коммунисты заблокировали в Тирнавосе колонну с боеприпасами для ВСУ

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкАкция рабочих, приуроченная к первомайским праздникам, в Афинах
Акция рабочих, приуроченная к первомайским праздникам, в Афинах - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 8 ноя - РИА Новости. Греческие коммунисты заблокировали в городе Тирнавос автоколонну из шести грузовиков с боеприпасами для Украины, сообщил новостной портал 902.gr Компартии Греции (КПГ).
"Грузовики с номерами Украины, Польши и Болгарии 6 ноября перевозили ракеты и другие боеприпасы из военного лагеря в регионе, предназначенные для Украины в рамках договоренностей правительства о расширении участия страны в войне на Украине, с непрерывными поставками военных материалов правительству Зеленского. Стоит отметить, что перевозка смертоносного и опасного груза происходила днем ​​и через густонаселенный город, где проживают тысячи людей", - сообщил портал.
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Члены КПГ и Коммунистической молодежи Греции (КМГ), несмотря на присутствие полиции, решительно перекрыли дорогу грузовикам, скандируя "Ни земли, ни воды убийцам народов", "Никакого участия в военных миссиях за пределами Греции".
Автоколонна вынуждена была вернуться, а члены КПГ написали на машинах лозунги типа "Убийцы НАТО, идите домой".
"Во время акции люди выходили из домов и аплодировали членам КПГ и КМГ. После того как грузовики отступили, по улицам города последовал марш", - говорится в сообщении.
"Жители Тирнавоса с его боевыми традициями, много раз направлявшие свои антивоенные послания, не допустят, чтобы грузы смерти прошли через город, не допустят дальнейшего вовлечения страны в империалистическую бойню. Наш девиз: "Ни база для убийц, ни цель для возмездия", - заявил мэр Тирнавоса Стелиос Цикрицис на митинге с участием представителей муниципальных властей.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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