https://ria.ru/20241108/tirnavos-1982564790.html

Греческие коммунисты заблокировали колонну с боеприпасами для Украины

Греческие коммунисты заблокировали колонну с боеприпасами для Украины - РИА Новости, 08.11.2024

Греческие коммунисты заблокировали колонну с боеприпасами для Украины

Греческие коммунисты заблокировали в городе Тирнавос автоколонну из шести грузовиков с боеприпасами для Украины, сообщил новостной портал 902.gr Компартии... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T02:06

2024-11-08T02:06

2024-11-08T02:06

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АФИНЫ, 8 ноя - РИА Новости. Греческие коммунисты заблокировали в городе Тирнавос автоколонну из шести грузовиков с боеприпасами для Украины, сообщил новостной портал 902.gr Компартии Греции (КПГ). "Грузовики с номерами Украины, Польши и Болгарии 6 ноября перевозили ракеты и другие боеприпасы из военного лагеря в регионе, предназначенные для Украины в рамках договоренностей правительства о расширении участия страны в войне на Украине, с непрерывными поставками военных материалов правительству Зеленского. Стоит отметить, что перевозка смертоносного и опасного груза происходила днем ​​и через густонаселенный город, где проживают тысячи людей", - сообщил портал. Члены КПГ и Коммунистической молодежи Греции (КМГ), несмотря на присутствие полиции, решительно перекрыли дорогу грузовикам, скандируя "Ни земли, ни воды убийцам народов", "Никакого участия в военных миссиях за пределами Греции". Автоколонна вынуждена была вернуться, а члены КПГ написали на машинах лозунги типа "Убийцы НАТО, идите домой". "Во время акции люди выходили из домов и аплодировали членам КПГ и КМГ. После того как грузовики отступили, по улицам города последовал марш", - говорится в сообщении. "Жители Тирнавоса с его боевыми традициями, много раз направлявшие свои антивоенные послания, не допустят, чтобы грузы смерти прошли через город, не допустят дальнейшего вовлечения страны в империалистическую бойню. Наш девиз: "Ни база для убийц, ни цель для возмездия", - заявил мэр Тирнавоса Стелиос Цикрицис на митинге с участием представителей муниципальных властей. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241108/pentagon-1982561750.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982551130.html

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в мире, украина, россия, польша, сергей лавров, нато