https://ria.ru/20241108/tatarstan-1982617796.html
В Татарстане задержали участника террористического украинского формирования
В Татарстане задержали участника террористического украинского формирования - РИА Новости, 08.11.2024
В Татарстане задержали участника террористического украинского формирования
В Набережных Челнах задержали местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с украинской террористической организацией, сообщил главк ФСБ по Татарстану. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:24
2024-11-08T11:24
2024-11-08T11:55
происшествия
набережные челны
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 8 ноя — РИА Новости. В Набережных Челнах задержали местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с украинской террористической организацией, сообщил главк ФСБ по Татарстану."Сотрудниками УФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения об установлении задержанным в ноябре 2023 года инициативного контакта через приложения Telegram и Signal с представителем украинской террористической организации для оказания содействия в совершении диверсий на территории Республики Татарстан", — говорится в релизе. В спецслужбе уточнили, что мужчина собирал и передавал украинскими боевикам сведения об объектах оборонной промышленности и военных комиссариатах Набережных Челнов. Кроме того, он устроил схрон в лесополосе, где прятал компоненты для самодельного зажигательного устройства. Задержанный раскаялся в совершенных преступлениях и дал признательные показания, добавили в УФСБ. Против фигуранта возбудили уголовное дело об участии в террористической организации. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20241007/podzhigatel-1976708777.html
https://ria.ru/20241030/diversanty-1980929644.html
набережные челны
россия
республика татарстан (татарстан)
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание жителя Набережных Челнов, подозреваемого в организации диверсий
Житель Набережных Челнов, подозреваемый в причастности к деятельности террористического украинского формирования, задержан сотрудниками УФСБ по Татарстану.
Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, задержанный устанавливал контакт с украинской стороной через приложения Telegram и Signal.
Он собирал и передавал информацию о месторасположении объектов оборонной промышленности.
2024-11-08T11:24
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, набережные челны, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Набережные Челны, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане задержали участника террористического украинского формирования
ФСБ задержала жителя Набережных Челнов, подозреваемого в организации диверсий
КАЗАНЬ, 8 ноя — РИА Новости. В Набережных Челнах задержали местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с украинской террористической организацией, сообщил главк ФСБ по Татарстану.
"Сотрудниками УФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения об установлении задержанным в ноябре 2023 года инициативного контакта через приложения Telegram и Signal с представителем украинской террористической организации для оказания содействия в совершении диверсий на территории Республики Татарстан", — говорится в релизе.
В спецслужбе уточнили, что мужчина собирал и передавал украинскими боевикам сведения об объектах оборонной промышленности и военных комиссариатах Набережных Челнов. Кроме того, он устроил схрон в лесополосе, где прятал компоненты для самодельного зажигательного устройства.
Задержанный раскаялся в совершенных преступлениях и дал признательные показания, добавили в УФСБ.
Против фигуранта возбудили уголовное дело об участии в террористической организации. Расследование продолжается.