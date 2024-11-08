https://ria.ru/20241108/tatarstan-1982617796.html

В Татарстане задержали участника террористического украинского формирования

В Татарстане задержали участника террористического украинского формирования - РИА Новости, 08.11.2024

В Татарстане задержали участника террористического украинского формирования

В Набережных Челнах задержали местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с украинской террористической организацией, сообщил главк ФСБ по Татарстану. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T11:24

2024-11-08T11:24

2024-11-08T11:55

происшествия

набережные челны

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 8 ноя — РИА Новости. В Набережных Челнах задержали местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с украинской террористической организацией, сообщил главк ФСБ по Татарстану."Сотрудниками УФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения об установлении задержанным в ноябре 2023 года инициативного контакта через приложения Telegram и Signal с представителем украинской террористической организации для оказания содействия в совершении диверсий на территории Республики Татарстан", — говорится в релизе. В спецслужбе уточнили, что мужчина собирал и передавал украинскими боевикам сведения об объектах оборонной промышленности и военных комиссариатах Набережных Челнов. Кроме того, он устроил схрон в лесополосе, где прятал компоненты для самодельного зажигательного устройства. Задержанный раскаялся в совершенных преступлениях и дал признательные показания, добавили в УФСБ. Против фигуранта возбудили уголовное дело об участии в террористической организации. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20241007/podzhigatel-1976708777.html

https://ria.ru/20241030/diversanty-1980929644.html

набережные челны

россия

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Набережных Челнов, подозреваемого в организации диверсий Житель Набережных Челнов, подозреваемый в причастности к деятельности террористического украинского формирования, задержан сотрудниками УФСБ по Татарстану. Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, задержанный устанавливал контакт с украинской стороной через приложения Telegram и Signal. Он собирал и передавал информацию о месторасположении объектов оборонной промышленности. 2024-11-08T11:24 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, набережные челны, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика татарстан (татарстан)