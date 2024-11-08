https://ria.ru/20241108/svo-1982633264.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 08.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю

Военнослужащие группировки войск "Восток" в течение недели освободили населенный пункт Максимовка в ДНР, украинские войска потеряли до 820 военнослужащих и три... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:41

2024-11-08T12:41

2024-11-08T12:43

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

нато

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982417835_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_184e680a248156049c5e29de9cb0cac5.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" в течение недели освободили населенный пункт Максимовка в ДНР, украинские войска потеряли до 820 военнослужащих и три танка, сообщило Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Максимовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял до 820 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 34 автомобиля и девять 155-мм самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, нато, безопасность