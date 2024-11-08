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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 08.11.2024 (обновлено: 12:43 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/svo-1982633264.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 08.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
Военнослужащие группировки войск "Восток" в течение недели освободили населенный пункт Максимовка в ДНР, украинские войска потеряли до 820 военнослужащих и три... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:41
2024-11-08T12:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
нато
безопасность
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" в течение недели освободили населенный пункт Максимовка в ДНР, украинские войска потеряли до 820 военнослужащих и три танка, сообщило Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Максимовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял до 820 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 34 автомобиля и девять 155-мм самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли до 820 военных в зоне действий "Востока" за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" в течение недели освободили населенный пункт Максимовка в ДНР, украинские войска потеряли до 820 военнослужащих и три танка, сообщило Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Максимовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял до 820 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 34 автомобиля и девять 155-мм самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныНАТОБезопасность
 
 
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