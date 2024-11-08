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ВС России нанесли 38 групповых ударов по целям на Украине за неделю
ВС России нанесли 38 групповых ударов по целям на Украине за неделю - РИА Новости, 08.11.2024
ВС России нанесли 38 групповых ударов по целям на Украине за неделю
Российские военные за неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины,... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:38
2024-11-08T12:38
2024-11-08T12:45
специальная военная операция на украине
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безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, использовавшимся для обеспечения ВСУ, и инфраструктуре украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 2 по 8 ноября с.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы, склады боеприпасов и горючего", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, а также бронетехника на станции погрузки на железнодорожный транспорт", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли 38 групповых ударов по целям на Украине за неделю
Минобороны: ВС РФ нанесли за неделю 38 групповых ударов по объектам на Украине