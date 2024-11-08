https://ria.ru/20241108/svo-1982631658.html

ВС России нанесли 38 групповых ударов по целям на Украине за неделю

ВС России нанесли 38 групповых ударов по целям на Украине за неделю - РИА Новости, 08.11.2024

ВС России нанесли 38 групповых ударов по целям на Украине за неделю

Российские военные за неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины,... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:38

2024-11-08T12:38

2024-11-08T12:45

специальная военная операция на украине

украина

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, использовавшимся для обеспечения ВСУ, и инфраструктуре украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 2 по 8 ноября с.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы, склады боеприпасов и горючего", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, а также бронетехника на станции погрузки на железнодорожный транспорт", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)