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ВС России нанесли 38 групповых ударов по целям на Украине за неделю - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 08.11.2024 (обновлено: 12:45 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/svo-1982631658.html
ВС России нанесли 38 групповых ударов по целям на Украине за неделю
ВС России нанесли 38 групповых ударов по целям на Украине за неделю - РИА Новости, 08.11.2024
ВС России нанесли 38 групповых ударов по целям на Украине за неделю
Российские военные за неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины,... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:38
2024-11-08T12:45
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, использовавшимся для обеспечения ВСУ, и инфраструктуре украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 2 по 8 ноября с.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы, склады боеприпасов и горючего", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, а также бронетехника на станции погрузки на железнодорожный транспорт", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли 38 групповых ударов по целям на Украине за неделю

Минобороны: ВС РФ нанесли за неделю 38 групповых ударов по объектам на Украине

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, использовавшимся для обеспечения ВСУ, и инфраструктуре украинской армии, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 2 по 8 ноября с.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы, склады боеприпасов и горючего", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, а также бронетехника на станции погрузки на железнодорожный транспорт", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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