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Подполье сообщило о мощном ударе по месту дислокации наемников в Одессе - РИА Новости, 08.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:11 08.11.2024 (обновлено: 10:09 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/svo-1982587726.html
Подполье сообщило о мощном ударе по месту дислокации наемников в Одессе
Подполье сообщило о мощном ударе по месту дислокации наемников в Одессе - РИА Новости, 08.11.2024
Подполье сообщило о мощном ударе по месту дислокации наемников в Одессе
Минувшей ночью в Одессе разбомбили склады боеприпасов и, предположительно, место дислокации иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:11
2024-11-08T10:09
специальная военная операция на украине
одесса
в мире
сергей лебедев
украина
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. Минувшей ночью в Одессе разбомбили склады боеприпасов и, предположительно, место дислокации иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Есть мнение, что один из ударов был по месту дислокации иностранных военных. Эта версия подтверждается тем, что после третьего удара в сторону Аркадии поехало очень много скорых. Одесситы сообщают, что над городом летели вертолеты: кого-то забирали и улетали в сторону границы с Румынией", — сказал он.По словам собеседника агентства, еще одной целью были склады боеприпасов на железной дороге. Детонация там продолжалась более двух часов, отметил Лебедев.Накануне поздно вечером в Одессе объявили воздушную тревогу, она продлилась более двух с половиной часов. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982383166.html
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одесса, в мире, сергей лебедев, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Сергей Лебедев, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Подполье сообщило о мощном ударе по месту дислокации наемников в Одессе

Лебедев: в Одессе могли нанести удар по месту дислокации иностранных военных

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. Минувшей ночью в Одессе разбомбили склады боеприпасов и, предположительно, место дислокации иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Есть мнение, что один из ударов был по месту дислокации иностранных военных. Эта версия подтверждается тем, что после третьего удара в сторону Аркадии поехало очень много скорых. Одесситы сообщают, что над городом летели вертолеты: кого-то забирали и улетали в сторону границы с Румынией", — сказал он.
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По словам собеседника агентства, еще одной целью были склады боеприпасов на железной дороге. Детонация там продолжалась более двух часов, отметил Лебедев.
Накануне поздно вечером в Одессе объявили воздушную тревогу, она продлилась более двух с половиной часов. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаВ миреСергей ЛебедевУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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