Подполье сообщило о мощном ударе по месту дислокации наемников в Одессе
Лебедев: в Одессе могли нанести удар по месту дислокации иностранных военных
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. Минувшей ночью в Одессе разбомбили склады боеприпасов и, предположительно, место дислокации иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
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"Есть мнение, что один из ударов был по месту дислокации иностранных военных. Эта версия подтверждается тем, что после третьего удара в сторону Аркадии поехало очень много скорых. Одесситы сообщают, что над городом летели вертолеты: кого-то забирали и улетали в сторону границы с Румынией", — сказал он.
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По словам собеседника агентства, еще одной целью были склады боеприпасов на железной дороге. Детонация там продолжалась более двух часов, отметил Лебедев.
Накануне поздно вечером в Одессе объявили воздушную тревогу, она продлилась более двух с половиной часов. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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