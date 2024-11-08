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Гарик Сукачёв заявил, что был лишен водительских прав незаконно - РИА Новости, 08.11.2024
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01:33 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/sukachev-1982562312.html
Гарик Сукачёв заявил, что был лишен водительских прав незаконно
Гарик Сукачёв заявил, что был лишен водительских прав незаконно - РИА Новости, 08.11.2024
Гарик Сукачёв заявил, что был лишен водительских прав незаконно
Музыкант Гарик Сукачёв заявил, что был трезв за рулем и лишен водительских прав незаконно. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T01:33
2024-11-08T01:33
происшествия
авто
москва
гарик сукачев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Музыкант Гарик Сукачёв заявил, что был трезв за рулем и лишен водительских прав незаконно. Ранее мировой судья судебного участка Мещанского района Москвы на полтора года лишил водительских прав Сукачёва за отказ пройти медосвидетельствование, ему также назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе суда. "По-прежнему считаю постановление мирового судьи, которое сегодня оставлено в силе, незаконным и необоснованным. Были выявлены множественные существенные нарушения закона как сотрудниками ДПС, остановившими меня, так и мировым судьей, который рассматривал мое дело", - написал артист в своем Telegram-канале. По его словам, он был абсолютно трезв в момент остановки сотрудниками ДПС, "что и было подтверждено ими позднее". "Сотрудники ДПС действительно предложили мне спустя несколько часов пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Предложение сотрудников ДПС было встречено мной с готовностью. Техническими средствами измерения такая проверка была проведена. Результаты были отрицательные, что подтверждает мои слова. Алкоголь я не употреблял. Более того, ни мое поведение, ни мой внешний облик, зафиксированные камерами самих сотрудников ДПС, ни коим образом не свидетельствовали о нахождении меня в измененном сознании", - отметил он. По словам Сукачева, сотрудники ДПС, "неудовлетворенные результатами освидетельствования, без каких-либо на то оснований и предпосылок, используя свое положение, стали настаивать на прохождении медицинского освидетельствования", от которого он отказался. В пресс-службе Мещанского суда столицы добавили РИА Новости, что постановление суда было обжаловано, однако суд не нашел нарушений, решение вступило в законную силу. Соответствующие структуры пока официально не комментировали заявление Сукачева. Примечательно, что Сукачев уже лишался водительских прав. В 2012 году музыкант выехал на встречную полосу дублёра проспекта Мира в Москве, за это ему запретили садиться за руль на 4 месяца.
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происшествия, авто, москва, гарик сукачев
Происшествия, Авто, Москва, Гарик Сукачев
Гарик Сукачёв заявил, что был лишен водительских прав незаконно

Гарик Сукачёв заявил, что был трезв за рулем и лишен водительских прав незаконно

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРок-музыкант Гарик Сукачев
Рок-музыкант Гарик Сукачев - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Рок-музыкант Гарик Сукачев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Музыкант Гарик Сукачёв заявил, что был трезв за рулем и лишен водительских прав незаконно.
Ранее мировой судья судебного участка Мещанского района Москвы на полтора года лишил водительских прав Сукачёва за отказ пройти медосвидетельствование, ему также назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе суда.
"По-прежнему считаю постановление мирового судьи, которое сегодня оставлено в силе, незаконным и необоснованным. Были выявлены множественные существенные нарушения закона как сотрудниками ДПС, остановившими меня, так и мировым судьей, который рассматривал мое дело", - написал артист в своем Telegram-канале.
По его словам, он был абсолютно трезв в момент остановки сотрудниками ДПС, "что и было подтверждено ими позднее".
"Сотрудники ДПС действительно предложили мне спустя несколько часов пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Предложение сотрудников ДПС было встречено мной с готовностью. Техническими средствами измерения такая проверка была проведена. Результаты были отрицательные, что подтверждает мои слова. Алкоголь я не употреблял. Более того, ни мое поведение, ни мой внешний облик, зафиксированные камерами самих сотрудников ДПС, ни коим образом не свидетельствовали о нахождении меня в измененном сознании", - отметил он.
По словам Сукачева, сотрудники ДПС, "неудовлетворенные результатами освидетельствования, без каких-либо на то оснований и предпосылок, используя свое положение, стали настаивать на прохождении медицинского освидетельствования", от которого он отказался.
В пресс-службе Мещанского суда столицы добавили РИА Новости, что постановление суда было обжаловано, однако суд не нашел нарушений, решение вступило в законную силу.
Соответствующие структуры пока официально не комментировали заявление Сукачева.
Примечательно, что Сукачев уже лишался водительских прав. В 2012 году музыкант выехал на встречную полосу дублёра проспекта Мира в Москве, за это ему запретили садиться за руль на 4 месяца.
Режиссер Сарик Андреасян - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Сарика Андреасяна лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
24 сентября, 15:09
 
ПроисшествияАвтоМоскваГарик Сукачев
 
 
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